刪一般性補助款逾25億元 宜蘭縣府抗議

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（中央社記者王朝鈺宜蘭21日電）受總預算刪減影響，宜蘭縣政府今天表示，行政院來函通知，原核定一般性補助款合計數93.6億餘元，逕刪25.56億餘元，下修為68.03億餘元，低於去年度89.77億餘元，縣府嚴正抗議。

宜蘭縣府透過新聞稿指出，倘依行政院主計長陳淑姿的建議，以減少歲出或增加舉債方式因應，將直接衝擊宜蘭縣須優先支應農民健康保險、國民年金、老農津貼等法定義務支出，及中低收入老人津貼、身心障礙者補助等必要社會福利支出。

縣府指出，同時也將對宜蘭縣6大社福津貼、教育經費、警消超勤加班費、縣府人事薪資及各項民生服務，連縣府既定的重大建設也將面臨停擺，嚴重打擊縣政穩定與地方發展。

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至於增加舉債部分，縣府指出，至今尚有累計短絀高達新台幣67億餘元，且長短期債務合計達173億元，財政壓力沉重。另依今年4月底統計，縣府1年以上未償公共債務比率已達債限60%以上，仍被行政院列為中度管理縣市，並函示應持續加強開源節流、減債控管，除與中央財政紀律政策大相逕庭，縣府也無新增舉債空間，難以舉債支應。

縣府指出，呼籲行政院應立即停止刪除一般性補助款措施，儘速恢復撥付原核定的一般性補助款，讓縣府能穩定推動各項民生與重大建設，確保縣政順利運作、保障縣民基本權益。（編輯：張銘坤）1140521