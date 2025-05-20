關稅風暴 惠譽估台灣銀行業經營環境保持穩定

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（中央社記者蘇思云台北20日電）國際信評機構惠譽今天表示，雖然可能會受到美國關稅措施影響，但受惠於台灣人均GDP上升，提供緩衝空間，台灣就業環境不會出現重大惡化，預估台灣銀行業經營環境分數將保持穩定。

惠譽信評今天發布報告指出，台灣銀行業2024年底減損放款比率低於0.8%，不過，今年的減損放款比率有可能超過先前預測的1%，主要是因為關稅措施可能影響台灣出口業和中小企業。不過，銀行自2018年以來擁有充足的緩衝空間，惠譽預估減損放款的增加應不會對銀行資產品質分數產生重大影響。

惠譽指出，台灣今、明年的GDP成長有可能低於原本預測的2.8%和2.5%，因為出口跟投資面臨全球貿易的不確定性。預期由於經濟成長放緩，銀行的獲利能力與資產品質可能會在今年底到明年間開始面臨壓力。

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至於後續關注重點，惠譽提出2點，第1，如果美國關稅大幅上升，導致台灣出口需求顯著放緩和持續的經濟衰退，台灣銀行業的經營環境分數和個別實力評等可能面臨下行風險，不過，這並非惠譽的基本預期。

第2，由於總體經濟疲弱導致房價大幅修正，也可能威脅銀行的資產品質和個別實力評等。（編輯：楊蘭軒）1140520