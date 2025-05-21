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4100億特別條例 全數條文朝野無共識保留送協商

2025/5/21 12:20（5/21 12:35 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北21日電）立法院經濟、財政兩委員會聯席會議今天審查新台幣4100億元特別條例。不過朝野意見分歧，藍白主張刪除挹注台電、國土安全韌性預算，並以普發現金因應關稅衝擊；民進黨立委則要求遵循政院版，最後全案保留送出委員會交付協商。

因應美國對等關稅，行政院日前通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。立法院經濟、財政委員會聯席會議今天審查行政院與朝野黨團所提因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案等案。

其中政院版與在野黨團最大分歧點在於法案名稱與條例宗旨，政院版名稱提及國土安全韌性，並編列相關預算挹注台電、強化國土防衛能量但在野黨團版本在法案名稱與條文刪除「國土安全韌性」相關字眼，並移除挹注台電預算、強化國土防衛能量的措施項目

而在野黨團版本增訂特別預算應用於普發現金，國民黨團版本明定，以發放1萬元方式強化民眾消費韌性；民眾黨團版本則明定為發放6000元，並羅列得領取現金的民眾資格。

逐條審查時，國民黨立委翁曉玲表示，之所以訂定這次特別條例，是為因應對等關稅衝擊，所以要強化經濟產業，沒必要放入國土安全韌性項目；民眾黨立委張啓楷表示，行政院當初提出特別預算就是因應美國高關稅，但政院版有關國土安全韌性部分，都與年度預算有關，怎麼大挪移、大灌水到特別條例裡，嚴重違反預算法和財政紀律，應把這部分回歸到年度預算。

民進黨立委蔡易餘表示，這次對美貿易談中，美方關注台灣展現自我防衛決心，因此有必要放入國土安全韌性的文字。

民進黨立委賴瑞隆表示，最近偷渡案頻傳，海巡人員非常辛勞，中共不斷灰色侵擾，應給予國軍、海巡弟兄更多支持，應在特別預算一次補足。民進黨立委邱議瑩則質疑，她要請教在野黨，到底是國土安全比較重要，還是普發現金重要，很難想像有台灣的立委認為國土安全不重要。

海洋委員會主委管碧玲表示，若特別條例不納入海巡署所需預算，一個途徑是走追加預算，但這需要再送法案，不然就是得舉債，否則追加預算沒有財源；另一個途徑是編列公務預算，但明年適用新版財政收支劃分法後，肯定擠不進去總預算。管碧玲說，況且這筆預算與對等關稅絕對有關，因為這屬於對美採購，是平衡貿易逆差。

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不過，國民黨立委鄭天財反嗆，海委會若2月份就跟行政院要預算，就可以送追加預算，根本不需要舉債；翁曉玲也批評，管碧玲領導無方，在任期間沒有積極爭取預算，不適任海委主委。管碧玲與在野黨立委一度吵成一團，擔任會議主席的國民黨立委謝衣鳯兩度喊休息。

經過近3小時的討論，全案共9條沒有達成任何共識，謝衣鳯裁示，政院版與各立委黨團版本都有差異，全案保留並送交朝野協商。（編輯：蘇龍麒）1140521

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