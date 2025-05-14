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未通過政院版特別條例提覆議？ 陳淑姿：上級決定

2025/5/14 15:21（5/14 17:06 更新）
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立法院14日審查4100億元特別條例，立委詢問，若通過的不是政院版是否又要提覆議或聲請釋憲。行政院主計總處主計長陳淑姿答詢表示，要看上級決定，主計總處要研究，並看是否違反財政紀律法。中央社記者郭日曉攝 114年5月14日
立法院14日審查4100億元特別條例，立委詢問，若通過的不是政院版是否又要提覆議或聲請釋憲。行政院主計總處主計長陳淑姿答詢表示，要看上級決定，主計總處要研究，並看是否違反財政紀律法。中央社記者郭日曉攝 114年5月14日
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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北14日電）立法院今天審查4100億元特別條例，立委詢問，若通過的不是政院版是否又要提覆議或聲請釋憲。行政院主計總處主計長陳淑姿答詢表示，要看上面決定，主計總處要研究，並看是否違反財政紀律法。

因應美國對等關稅，行政院日前通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。立法院經濟、財政委員會今天聯席審查政院版及在野黨團版草案。

民眾黨立委黃珊珊質詢指出，行政院的特別預算從原本擬定880億元增加到4100億元，但其中項目都跟關稅有關嗎，老宅修繕、高等人才教育、照顧弱勢這些本來就該做，怎麼會變成特別預算。她強調，特別條例應有法規依據，在她看來，這根本是要花光歲計賸餘及去年超徵。

黃珊珊詢問，現在特別條例有政院版、民眾黨團版及國民黨團版，若將來立法院三讀通過的不是政院版，行政院是否會像過往的總預算和法案提出覆議，甚至聲請釋憲。

陳淑姿答詢表示，這要看上面決定，主計總處要研究，並且要看是否違反財政紀律法。

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黃珊珊表示，她不希望看到覆議的情況發生，各行政單位應跟立法院黨團好好溝通，因為這3個版本大同小異，但應該要凝聚具體共識，才能跟社會交代。

黃珊珊也詢問，台灣是否可能對美國農產品零關稅。農業部長陳駿季表示，談判過程中沒有談到個別品項關稅，以農業部立場，還是堅持糧食安全及永續，會用這種方式與美方對談。（編輯：林興盟）1140514

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