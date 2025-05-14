4100億特別條例 國防部盼納預算配置增國土安全韌性

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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北14日電）立法院聯席會議今天將審查新台幣4100億元特別條例草案。國防部所提書面報告除說明編列國土安全韌性特別預算的迫切性，也說在野草案未納國防有關項目，考量中共對台威脅遽增，對整體防衛戰力及提升資通韌性刻不容緩，建議納入預算配置。

因應美國對等關稅，行政院日前通過規模4100億元的因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。立法院經濟、財政委員會聯席會議今天將審查相關草案，相關部會提出書面報告。

國防部所提書面報告指出，近年中共不斷採取灰色地帶行動及擴大軍事活動，「隨時可能由訓轉演或由演轉戰，嚴重擠壓我反應、反制時間」，必須立即強化國土安全韌性相關措施，以應對隨時可能的戰災發生。

國防部表示，中共為達成其武力犯台企圖，平時利用網攻、破壞海纜等方式，阻斷台灣的資通與指管作業。戰時則運用武力癱瘓台灣資訊作業節點，導致防衛作戰指管失能，顯見建置資通韌性環境刻不容緩。

國防部指出，鑑於中共犯台可能行動包括聯合封鎖、火力打擊與登陸作戰等，國軍必須先期完備武器、彈藥、水、糧秣與油料等作戰持續力，並做好戰力防護，不受敵破壞，因此亟需具防護及實用的庫儲與保養設施，以強化重要軍品、物資、零附件囤儲能量，而且國軍近年因應敵情籌獲許多新式裝備，更需要有良善訓練場地來提升訓練成效。

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國防部表示，這次編列的項目皆緊扣「全災型戰爭」 的總體安全概念，無論作戰或天然災害發生，均有備援支援軍事與救災應用，提升國土安全韌性。

國防部提到，有關國民黨立法院黨團擬具「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例草案」及台灣民眾黨立法院黨團擬具「因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例草案」，其中內容均未納入與國防有關項目。中共對台威脅遽增，對整體防衛戰力及提升資通韌性刻不容緩，國防部建議納入預算配置，確保國家維持應處未來挑戰的能力。（編輯：楊凱翔）1140514