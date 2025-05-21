林襄過度追求完美陷低潮 大讚李多慧值得學習

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（中央社記者洪素津台北21日電）啦啦隊女神林襄近日錄製節目分享生活和心情，她坦言日前陷入低潮，害怕自己講錯話，也過度追求完美。林襄提及好友李多慧在舞蹈及待人處事面面俱到，完美到很值得學習。

林襄近日錄製鏡電視YouTube節目「主播FUN鬆聊」，接受主播潘照文專訪，提及自己日前陷入低潮。林襄透過新聞稿分享，「當時工作、生活一切正常，但我就是知道自己心理狀態不是很好，所以我暫時抽離網路社群，好好待在家裡，重新認識自己」。

林襄坦言，之前很容易講錯話，就算事前做功課、提醒自己語速放慢，講話還是會出槌。她常常在節目錄完、坐上車的那一刻，就開始回想剛才的表現，思考如何更好，長期過度要求自己，讓她一直處在高壓狀態。透過那幾天閉關，她學會接受不完美，也慢慢放鬆心情。

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聊到現在韓籍啦啦隊員越來越多，林襄表示，在李多慧和李珠珢來台灣之前，就有追蹤她們的應援演出。林襄也大讚李多慧的全方位表現，讓她覺得很值得學習。

當被問到啦啦隊員是否會勾心鬥角時，林襄表示，大家都是成年人，而且啦啦隊應援工作很忙碌，至少在自己身上從來沒有遇過。（編輯：張雅淨）1140521