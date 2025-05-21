立院審4100億特別條例 管碧玲盼支持提升海巡能力

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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北21日電）立法院聯席會議今天審查攸關新台幣4100億元的特別條例草案，在野揚言刪除國土安全韌性項目。海洋委員會主委管碧玲今天受訪說，希望朝野支持海巡，打造現代化、有立體偵防能力的海巡，防堵小目標偷渡等。

因應美國對等關稅，行政院日前通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。立法院經濟、財政委員會聯席會議今天審查行政院與朝野立委所提特別條例草案等案。

管碧玲會前接受媒體聯訪時表示，對於最近中國偷渡客很多，且都是用小艇，是否為有計畫性的規避海巡等議題，作相關說明。

管碧玲說，海巡任務很多也是海上執法機關，過去長期以來，海巡的任務依其重點進行海疆防衛布署策略，過去的布署策略是針對毒品走私、海上犯罪、偷渡等，但從去年的「淡水河事件」後，開始針對小目標偷渡「趨近於零漏接」的方式來布署。

管碧玲表示，特別預算中有精銳海巡計畫，希望在科技導入下，打造完整且綿密的立體偵防體系，這會讓海巡具有24小時對於小目標偷渡有非常大的防衛能力。

管碧玲指出，過去小目標偷渡，每年大概會有10幾個案例，海巡朝零漏接的方向去努力，但以這個世代的雷達、缺乏紅外線熱顯像儀及無人機等立體偵查設備協助時，還是無法做到零漏接。

管碧玲說，昨天在金門的騷擾案，因為有紅外線熱顯像儀，抓到2個人，這可以證明為何她一直說需要這些設備協助這個世代的雷達，倘若今天特別條例無法涵蓋海巡需求，「我們就會遇到很大的困難」。

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管碧玲表示，行政院3月26日開會討論國防預算定義，海巡預算未被納入國防預算涵蓋範圍，有人說可以放入明年的公務預算，但海委會有可能因為財劃法修正後少28%預算，她怎麼可能放心明年公務預算會拿到這筆錢提升海巡能力。

管碧玲說，她今天帶著非常誠懇、十二萬分懇求的心情參加聯席會議，海巡承載全民對於海疆防衛的期待，「我們要扛起責任」，不能讓海巡用肉眼和肉身防衛海疆，非常需要一個現代化、有立體偵防能力的海巡，而防堵小目標偷渡是非常重要的一環，也請各界信任海巡，他們是英勇、值得信賴的部隊。（編輯：蘇志宗）1140521