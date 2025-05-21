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台鹽綠能弊案開庭 陳啓昱在押中盼交保

2025/5/21 18:39（5/21 19:22 更新）
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前台鹽綠能公司董事長陳啟昱。（中央社檔案照片）
前台鹽綠能公司董事長陳啟昱。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南地檢署偵辦台鹽綠能公司光電弊案，起訴前台鹽綠能董事長陳啓昱等5人。台南地方法院今天下午續行準備程序，在押中的陳啓昱當庭提出希望交保，法官將待合議後裁定。

台南地方法院下午續開台鹽綠能光電弊案準備程序庭，檢方指出，因陳啓昱否認犯罪，先前有逃亡事實，後續還有證人待交互詰問，原裁定羈押理由仍存在，建議繼續羈押；陳啓昱則向法官表示，希望可以交保。

陳啓昱的律師隨即發言表示，此案已進入法院審理階段，檢方偵查、扣押卷證完備，沒有串證之虞，同意以限制住居所、定期報到或電子監控等限制方式具保停押。

律師並指出，台綠公司成立初期是整合平台，沒有資源從事土地開發業務，因此先期交由業者執行土地開發，以避免風險，待開發業者與養殖戶簽約後，再交由台綠整合規畫。

律師表示，台綠有無實際從事土地開發，以及是否編列、支出土地開發費用是此案關鍵，要求將檢方所指土地開發利潤及不法利得換算方式，列入檢辯爭點。

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台南地檢署偵辦台鹽綠能公司光電弊案，2月27日起訴陳啓昱等5人，因陳啓昱否認犯行，具體求刑12年；台鹽綠能前總經理蘇坤煌求刑10年；台鹽綠能郭姓前副總經理、鴻暉國際蘇姓負責人、晁暘開發公司及偉珵開發公司戴姓負責人3人建請量處適當之刑。

全案移審後，台南地方法院於2月28日裁定陳啓昱、蘇坤煌及鴻暉國際蘇姓負責人等3人羈押禁見，迄今仍在押；台鹽綠能郭姓前副總經理、晁暘開發公司及偉珵開發公司戴姓負責人各以新台幣300萬元交保，限制住居及出境、出海，且以科技設備監控。（編輯：吳素柔）1140521

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