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台鹽綠能弊案開庭 陳啓昱否認犯罪承認曾索土地開發分潤

2025/4/16 18:49（4/16 19:15 更新）
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台鹽綠能前董事長陳啓昱涉光電弊案遭起訴。（中央社檔案照片）
台鹽綠能前董事長陳啓昱涉光電弊案遭起訴。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張榮祥台南16日電）台鹽綠能前董事長陳啓昱涉及光電弊案，遭南檢求刑12年，台南地院今天首開庭，陳啓昱否認犯罪，但承認曾向鴻暉國際蘇姓負責人索要土地開發利益4成分潤，對方未答應也未給。

台南地方法院今天首次召開台鹽綠能光電弊案準備程序庭，收押中陳啓昱否認犯罪，他說，當時擔任台鹽董事長，支票借朋友、幫朋友做擔保，朋友倒了被拖累，又因跳票會影響台鹽職務，他才拜託蘇姓負責人借款處理債務，蘇姓負責人則匯款新台幣4910萬元，這不是鴻暉國際公司的分潤。

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陳啓昱表示，在綠能產業合作上，他曾口頭向蘇姓負責人索要4成分潤，因光電場土地開發需要很多人努力，台綠和業者合作推動綠能產業，他自覺索取4成分潤合情合理，但後來得知蘇姓負責人不承認此事。

台南地檢署偵辦台鹽綠能公司光電弊案，2月27日起訴陳啓昱等5人，因陳啓昱否認犯行，具體求刑12年，台鹽綠能前總經理蘇坤煌求刑10年，台鹽綠能郭姓前副總經理、鴻暉國際蘇姓負責人、晁暘開發公司及偉珵開發公司戴姓負責人3人建請量處適當之刑。（編輯：陳仁華）1140416

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#光電弊案
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