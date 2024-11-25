陳啓昱遭通緝自行到案 法官認有逃亡事實裁定羈押

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南地檢署針對前台鹽綠能公司董事長陳啓昱發布通緝，陳啓昱今天上午自行到案，檢察官訊問後向法院聲請羈押禁見，台南地院認為嫌疑重大且顯有逃亡事實，今晚裁定羈押禁見。

台南地方法院新聞稿指出，檢方羈押聲請書所載被告犯行，有卷內相關證據及證人證述可佐證，足認被告犯罪嫌疑重大，被告所述，對照同案被告及證人相關證詞，有多處矛盾及不相同之處。

台南地院表示，考量此案犯罪情節牽涉公司利益龐大，相關情節仍有待偵查時一一釐清，且被告與同案被告及相關證人間彼此相互熟識，參酌被告於本案角色及社經地位，全案犯罪事實龐雜，相關涉案人員甚多，顯然有勾串共犯及證人或湮滅、偽造、變造證據之虞。

台南地院指出，此案為全國矚目案件，被告竟無視法院傳喚而故意不到庭，顯然已有逃亡事實，足認被告有羈押必要，應予羈押並禁止接見通信。

台南地檢署偵辦光電弊案，10月23日聲押禁見陳啓昱、前台鹽綠能總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人。台南地院10月24日裁定駁回，5人均請回，南檢不服提起抗告，台灣高等法院台南分院於10月28日撤銷原裁定，發回台南地院更裁。

台南地院1日重新開庭審理，但陳啓昱未到庭，南檢隨即核發拘票，並交由司法警察執行拘提，因拘提無著，4日發布通緝，陳啓昱行蹤成謎，直到今天上午才在律師陪同下自行前往台南地檢署報到。

在陳啓昱被裁定羈押後，此案被檢方列為被告的5人都已先後遭羈押禁見。（編輯：張雅淨）1131125