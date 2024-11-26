陳啓昱到案羈押禁見 南檢追查藏匿掩護等不法

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（中央社記者張榮祥台南26日電）台鹽綠能公司前董事長陳啓昱涉及光電弊案，昨天自行到案後聲押獲准，藏匿24天究竟何人掩護及金流去向，眾說紛紜，台南地檢署今天表示，消息來源不明，有待專案小組查證。

南檢今天告訴中央社記者，檢方昨天偵訊當庭逮捕陳啓昱，向台南地方法院聲請羈押禁見獲准，專案小組將調查陳啓昱逃亡期間相關藏匿等不法案件。

南檢偵辦台鹽綠能光電弊案，10月23日聲押陳啓昱，台南地院24日認定犯罪嫌疑不足請回，南檢25日提起抗告，台灣高等法院台南分院28日撤銷原裁定，發回地院更裁。

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台南地院原訂10月31日召開羈押庭，因颱風康芮來襲，台南市與高雄市停班停課，庭期順延至11月1日，但陳啓昱未到庭，地院行文橋頭地檢署代行拘提未果，南檢也於11月4日發布通緝，陳啓昱直到昨天才在律師陪同下到案。

台鹽綠能光電弊案中，台鹽綠能前總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人等4人，已先後遭台南地院裁定羈押禁見。（編輯：郭諭儒）1131126