台鹽綠能弊案移審南院 陳啓昱等3人續押2人交保

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（中央社記者張榮祥台南28日電）台南地檢署偵辦台鹽綠能公司光電弊案，昨天起訴台鹽綠能前董事長陳啓昱等5人後移審，台南地方法院今天凌晨裁定陳啓昱等3人羈押禁見，另2人各以300萬元交保。

台南地院今天凌晨2時許裁定，陳啓昱、台鹽綠能前總經理蘇坤煌及鴻暉國際公司蘇姓負責人等3人羈押禁見；台鹽綠能郭姓前副總經理、晁暘開發公司及偉珵開發公司戴姓負責人各以新台幣300萬交保，限制住居及出境、出海，且以科技設備監控。

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南檢去年10月偵辦台鹽綠能光電弊案，搜索台鹽綠能等32處所，帶回34人連夜偵訊，聲押陳啓昱、蘇坤煌、郭姓、蘇姓、戴姓等5名被告，台鹽綠能及相關廠商等6人交保，其他人請回。

事後台南地院召開羈押庭時，陳啓昱未到庭，南檢發布通緝，陳啓昱藏匿24天後才自行到案，陳啓昱等5人陸續遭羈押禁見；南檢昨天偵結起訴，因陳啓昱否認犯行，具體求刑12年，蘇坤煌求刑10年，另3人建請量處適當之刑。（編輯：楊昭彥）1140228