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陳啓昱失聯25天遭通緝自行到案 南檢當庭逮捕聲押

2024/11/25 17:33（11/25 17:38 更新）
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前台鹽綠能董事長陳啓昱。（中央社檔案照片）
前台鹽綠能董事長陳啓昱。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南地檢偵辦光電弊案，1日開庭審理，但前台鹽綠能公司董事長陳啓昱未到庭，4日對未出席羈押庭的陳啓昱發布通緝；陳啓昱今天上午自行到案，檢察官訊後當庭逮捕，並向台南地院聲押禁見。

台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖下午接受媒體聯訪表示，陳姓被告於今天上午在律師陪同下至台南地檢署報到，檢察官訊問後，認為陳姓被告涉違犯證券交易法第171條第1項第2、3款特別背信等罪嫌，犯嫌重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，依法當庭逮捕後，向法院聲請羈押禁見。

蔡宗聖指出，南檢4日對陳姓被告發布通緝後，檢察官當日隨即發函外交部註銷陳姓被告護照，且專案小組不放過任何情資，初步查證陳姓被告這段時間並無出國紀錄，將調查陳姓被告逃亡期間相關藏匿人犯等不法案件。

台南地檢署偵辦光電弊案，10月23日聲押禁見陳啓昱、前台鹽綠能總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人，台南地院10月24日裁定駁回，5人均請回；南檢不服提起抗告，台灣高等法院台南分院於10月28日撤銷原裁定，發回台南地院更裁。

台南地院11月1日重新開庭審理，但陳啓昱未到庭，南檢1日依刑事訴訟法第76條第2款對陳啓昱核發拘票，並交由司法警察執行拘提，因拘提無著，足認被告逃亡、藏匿，4日發布通緝。

此案被檢方列為被告的5人中，除陳啓昱外，另外4人已先後遭台南地院裁定羈押禁見。（編輯：陳仁華）1131125

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