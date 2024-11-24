綠能外商控訴遭黑道勒索公權力不作為 監委申請調查

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（中央社記者陳俊華台北24日電）媒體報導「綠能外商泣訴來台6年被黑道勒索，找警察也沒用」。監委紀惠容今天說，能源轉型是政府重要政策，報導內容是否屬實、有無黑道介入、相關法規有無檢討必要，已申請自動調查。

今周刊日前報導，全台綠能市場正經歷前所未有風暴，核心直指不斷湧現綠電弊案。10月底爆發的台鹽綠能弊案，疑涉案台鹽前董事長陳啓昱失聯，複雜案情不過是8年綠能發展冰山一角。有綠能外商泣訴，來台6年被黑道勒索、找警察也沒用，「我差點把命丟了」。

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監察委員紀惠容、田秋堇、范巽綠透過新聞稿表示，能源轉型是政府重要政策，但近來媒體報導，太陽能光電外商負責人控訴，因綠能政策頻繁變動、民間雜音多，且又遭黑道勒索，公權力不作為，已決定退出台灣市場。

監委指出，究竟報載內容是否屬實、光電籌設申請流程是否明確、是否有黑道介入問題、中央及地方政府相關法規有無檢討必要，事涉能源發展政策推動成效，有深入瞭解的必要，已申請自動調查。（編輯：蘇志宗）1131124