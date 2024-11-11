陳啓昱涉光電弊案失聯 刑事局發布緊急查緝專刊

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）前台鹽綠能董事長陳啓昱涉光電弊案失聯，台南地檢署4日發布通緝。刑事局今晚收到公文後也上網發布「緊急查緝專刊」，指其可能出入藏匿處所在南部，通報相關單位加強查緝。

根據警政署刑事局網站今晚最新資料顯示，現年59歲的陳啓昱特徵為寬臉、略胖和戴眼鏡，因涉及違反證券交易法等案有逃亡之虞，可能出入藏匿處所在南部地區，若查獲請與刑事局立即聯繫。

刑事局說明，台南地檢署書記官今天下午主動聯繫局內偵查科，將以電子文函發，刑事局收文後將簽辦協助發布緊急查緝專刊。

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南檢偵辦光電弊案，10月23日聲押禁見陳啓昱、前台鹽綠能總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人，台南地方法院10月24日裁定駁回，5人均請回，南檢不服提起抗告，台灣高等法院台南分院於10月28日撤銷原裁定，發回台南地院更裁。

但台南地院11月1日重新開庭審理，陳啓昱未到庭，檢警拘提無著，認定陳啓昱逃亡、藏匿，11月4日依刑事訴訟法發布通緝。（編輯：李錫璋）1131111