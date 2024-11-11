陳啟昱涉光電弊案遭通緝 南檢：11/4資料已上傳

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南地檢署偵辦光電弊案，對前台鹽綠能公司董事長陳啟昱發布通緝，今天有媒體報導刑事局尚未收到南檢函文，南檢指出，4日發布通緝當天已將資料上傳刑事局官網通緝專區。

台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖今天告訴中央社記者，4日發布通緝當天已將陳啟昱通緝資料上傳內政部警政署刑事警察局官網通緝專區，民眾只要進入專區，再點入通緝犯資料查詢（公告）平台後，點入台灣高等檢察署通緝查詢系統，即可查到陳啟昱通緝資料。

台南地檢署偵辦光電弊案，10月23日聲押禁見陳啟昱、前台鹽綠能總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人，台南地院24日裁定駁回，5人均請回，南檢不服提起抗告，台灣高等法院台南分院於10月28日撤銷原裁定，發回台南地院更裁。

台南地院1日重新開庭審理，但陳啟昱未到庭，南檢1日依刑事訴訟法第76條第2款對陳啟昱核發拘票，並交由司法警察執行拘提，因拘提無著，足認被告逃亡、藏匿，4日發布通緝，呼籲被告儘速自行到案，並希望民眾協助提供相關情資。

此案被檢方列為被告的5人中，除了陳啟昱之外，另外4人已先後遭台南地院裁定羈押禁見。（編輯：李淑華）1131111