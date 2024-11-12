本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電AI概念股領跌 台股重挫547點失守23000點
首頁 / 社會

陳啟昱涉台鹽綠能案逃匿通緝 法院駁回南檢聲押

2024/11/12 12:38（11/12 12:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台鹽綠能前董事長陳啟昱。（中央社檔案照片）
台鹽綠能前董事長陳啟昱。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南12日電）台鹽綠能前董事長陳啟昱涉及光電弊案，未現身11月1日羈押庭，橋檢代行拘提未果，台南地院認定陳啟昱已逃匿，昨天駁回南檢聲押，待陳啟昱到案後，南檢再向地院聲請羈押。

台南地方法院今天指出，台南地檢署10月23日聲押陳啟昱，地院24日認定犯罪嫌疑不足請回，南檢25日提起抗告，台灣高等法院台南分院28日撤銷原裁定，發回地院更裁

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南地院原訂31日召開羈押庭，因颱風康芮來襲，台南市和高雄市停班停課，庭期順延至11月1日，但陳啟昱未到庭，地院行文橋頭地檢署代行拘提未果，南檢也於11月4日發布通緝，迄今未逮獲，陳啟昱顯然已逃匿，地院無從訊問被告，因此駁回南檢聲押。

南檢偵辦台鹽綠能公司光電弊案聲押5人，除陳啟昱未到庭遭到通緝，台鹽綠能前總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人等4人，已先後遭台南地院裁定羈押禁見。（編輯：李亨山）1131112

#南檢
#陳啟昱
#台南地院
延伸閱讀
前台鹽綠能董事長陳啟昱涉光電弊案失聯 南檢發布通緝陳啟昱失聯遭通緝 卓榮泰：應勇於面對社會監委調查陳啟昱落跑爭議 南檢盼辦案不受干擾監委查陳啟昱落跑 監院：調查防逃機制不必過多聯想
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：