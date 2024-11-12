陳啟昱涉台鹽綠能案逃匿通緝 法院駁回南檢聲押

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（中央社記者張榮祥台南12日電）台鹽綠能前董事長陳啟昱涉及光電弊案，未現身11月1日羈押庭，橋檢代行拘提未果，台南地院認定陳啟昱已逃匿，昨天駁回南檢聲押，待陳啟昱到案後，南檢再向地院聲請羈押。

台南地方法院今天指出，台南地檢署10月23日聲押陳啟昱，地院24日認定犯罪嫌疑不足請回，南檢25日提起抗告，台灣高等法院台南分院28日撤銷原裁定，發回地院更裁

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台南地院原訂31日召開羈押庭，因颱風康芮來襲，台南市和高雄市停班停課，庭期順延至11月1日，但陳啟昱未到庭，地院行文橋頭地檢署代行拘提未果，南檢也於11月4日發布通緝，迄今未逮獲，陳啟昱顯然已逃匿，地院無從訊問被告，因此駁回南檢聲押。

南檢偵辦台鹽綠能公司光電弊案聲押5人，除陳啟昱未到庭遭到通緝，台鹽綠能前總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人等4人，已先後遭台南地院裁定羈押禁見。（編輯：李亨山）1131112