賴清德呼籲陳啓昱不要逃避 支持司法全力逮捕到案

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（中央社記者葉素萍台北13日電）前台鹽綠能董事長陳啓昱涉犯弊案逃匿，民進黨主席賴清德今天首度對此表態。賴清德說，陳啓昱雖然已經退出民進黨，但他要特別呼籲陳啓昱「儘速到案說明，不要逃避、勇於面對司法」，期盼也支持司法相關單位全力逮捕到案。

陳啓昱涉及光電弊案，未現身11月1日羈押庭，橋檢代行拘提未果，台南地院認定陳啓昱已逃匿。

民進黨今天召開中常會，賴清德向中常委提到，隨著世界各國提高對2050淨零轉型，政府自2016年開始推動第2次能源轉型，近期媒體報導關於綠能外商公司6年在台灣期間受到地方勢力及黑道勒索的新聞，不只阻礙了綠能產業的發展，更嚴重影響台灣的信譽及國際形象。

賴清德表示，政府非常重視這個問題，近年來檢調積極打擊犯罪，至今已查獲台南市、雲林縣、嘉義縣、彰化縣等地，有縣市政府局處長及官員、鄉鎮市長、地方議會議長、議員、鄉民代表、村里長等多人涉案問題嚴重。

他說，面對地方政治勢力與黑道勾結，政府決不寬貸，今年6月，最高檢察署正式發動掃蕩綠能貪瀆不法案件的「靖平專案」，內政部警政署也在今年9月公布「打擊妨害綠能產業發展犯罪激勵措施」，積極擴大偵查能量，一旦查獲不法，就由內政部警政署統籌整合各執行機關，共同協力執行，由中央來協助地方政府徹底杜絕犯罪的根源。中央和地方也應進一步檢討行政流程和審核機制，避免不法人士藉機上下其手。

賴清德表示，涉案失蹤的陳啓昱雖然已經退出民進黨，但他要特別呼籲陳啓昱儘速到案說明，不要逃避、勇於面對司法，期盼也支持司法相關單位全力逮捕到案。

賴清德說，全體黨公職要時刻謹記民進黨的創黨精神，珍惜人民給的機會，如果失去了這份精神，必然失去人民對民進黨的信任，民進黨也將一無所有。大家要約束自己，切勿涉入不法，才不負人民對期待，大家一起勉勵。

據了解，陳啓昱因為高雄旗山豪宅案退黨，去年4月黨籍已被註銷。

另外，賴清德也向中常委表示，「守護台灣民主路一直走：國會改革歷程影像展」，昨天已在台北圓山大飯店正式開展。這次影像展呈現民進黨一路走來爭取台灣民主改革過程，以及所有黨員共同守護民主憲政的決心。

賴清德期許透過影像展，讓社會大眾更加認識民進黨的歷史與使命。他說，這次展覽特別安排英文導覽場次，讓國際友人也可以了解民進黨與台灣民主改革的過程。他邀請大家一同觀展，一起回顧過去、展望未來、持續為台灣打拚。（編輯：蘇志宗）1131113