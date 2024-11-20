台鹽綠能陳啟昱傳逃往菲律賓 刑事局：有待查證

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）前台鹽綠能董事長陳啟昱涉光電弊案遭通緝，外傳他已從高雄林園海邊偷渡至菲律賓。對此，刑事局今天表示，相關傳聞仍有待查證。

媒體報導，陳啟昱無保請回隔天就偷渡到菲律賓，名下逾新台幣1億元資產幾已提領或匯出，這些錢疑透過交往酒店小姐協助匯出；但因陳啟昱學生時代是登山高手，也不排除放出假消息誤導，其實是藏匿於山區。

對此，警政署刑事局今天告訴中央社記者，陳啟昱一案目前是由南檢指揮調查局南部機動工作站、台南市調查處偵辦。

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刑事局說，針對各界傳聞陳啟昱疑似已潛逃至菲律賓、柬埔寨、日本、越南等地，因眾說紛紜，目前仍有待查證。

陳啟昱涉及光電弊案，未現身11月1日羈押庭，橋檢代行拘提未果，陳啟昱被認定已逃匿，南檢4日發布通緝。陳啟昱雖已退出民進黨，但黨主席賴清德近日也表態，呼籲陳啟昱儘速到案說明、不要逃避司法，並支持司法相關單位全力逮捕到案。（編輯：蕭博文）1131120