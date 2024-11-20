監委調查陳啟昱落跑惹議 李俊俋：查防逃機制

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（中央社記者王揚宇台北20日電）立委質詢提到，前台鹽綠能董事長陳啟昱涉犯弊案落跑，監委要查檢、院有無失職，引發劍青檢改質疑，呼籲監察院停止干預辦案。監察院秘書長李俊俋今天說，監委獨立行使職權，本案要查的是防逃機制，但內部有其他監察委員有不同意見。

立法院司法及法制委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於監察院主管收支部分，李俊俋列席說明，並備質詢，而今天的議程僅進行詢答。

陳啟昱涉犯弊案落跑，監委表示要調查檢、院有無失職。劍青檢改發表聲明，強烈譴責監察院明目張膽對偵辦個案進行干預、干擾，呼籲監察院立即停止干預辦案。

國民黨立委吳宗憲質詢時，提及上述案件，詢問監察院的看法。

李俊俋說，監委獨立行使職權，無法干涉監委要查什麼，但這件事情在內部有其他監察委員有不同意見。這個案子要查的是防逃機制，「我們查過7案」，即過程中院、檢有無疏失造成人犯跑掉，監委要查的是這個部分。

國民黨立委羅智強質疑，從110年到114年來看，監察院出國預算成長1.54倍、監委出國預算成長82%，但赴外專案調查預算卻減少21%，監察院不只是出國第一名，耍廢也第一名，如果監察院出國預算這麼搞爛的話，他會提案全刪。

民進黨立委莊瑞雄說，這個會期是預算會期，在立法院司法及法制委員會審查的預算，一定是司法院跟監察院最慘，在野黨也說監察院是廢物院、蚊子院，但現在監察院存在，在野立委說要大砍監察院預算，該怎麼辦。

李俊俋說，這會造成監察院相關職權無法行使，如果刪除預算使監察院無法實際運作的話，還可能涉及違憲。

民進黨立委吳思瑤質詢提到，國民黨立法院黨團提案，建請立法院針對經濟部長郭智輝個人成立調查委員會，調查其個人私人財務狀況，這樣是否合宜。

李俊俋說，可能要考慮113年憲判字第9號判決（國會職權修法）內容，若沒有證明與郭智輝行使職權有關，可能無法成立。至於郭智輝是否有申報不實的部分，根據資料顯示，郭智輝與其配偶都有申報、在8月19日報來的，且崇越、還未上市的高毅主要股份，都在郭智輝手上，有如實申報。

此外，勞動部昨天公布勞發署員工輕生案行政調查報告，遭疑懲處過輕。勞動部長何佩珊今天表示，這是外部專家主導完成的專業報告，議處後會移送監察院、檢調查辦，她會負政治責任。

民進黨立委鍾佳濱詢問，針對此霸凌案，監委有無要調查。李俊俋回應，目前有6位監察委員登記函詢，監察院跟人權委員會都會認真調查。（編輯：蘇龍麒）1131120