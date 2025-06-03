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林國春赴監院陳情 要求徹查監委涉私用公務車

2025/6/3 17:47
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（中央社記者高華謙台北3日電）針對監察院多人疑涉私用公務車案，國民黨新北市議員林國春今天赴監察院提出3大陳情訴求，包括要求監察院立即針對涉私用公務車的監委林郁容、蘇麗瓊、王榮璋啟動全面調查等。

媒體報導，監察院前秘書長李俊俋疑以公務車接送寵物，李俊俋已請辭獲准；監委蘇麗瓊、林郁容、王榮璋也遭質疑以公務車處理私事。監察院副院長李鴻鈞昨天開記者會表示，因公務車私用問題造成紛擾，向社會表達歉意，針對被媒體揭露3位私用公務車的監委，將移送紀律委員會。

林國春今天赴監察院提出3大陳情訴求，首先是要求監察院立即啟動對林郁容、蘇麗瓊、王榮璋的全面調查，並在調查期間暫時取消公務車使用資格。

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林國春並呼籲，監察院應公開過去一年公務車調度紀錄與行車路線，且須建立更嚴謹公務車管控機制，所有行駛路線、使用對象與乘車人員都應留存完整紀錄，並定期公開。

林國春說，他已備妥對蘇麗瓊與王榮璋的告發狀，今天前往台北地檢署提告，指控蘇麗瓊於5月14日動用公務車前往牙醫就診，以及王榮璋搭公務車至理髮廳，都與職務無關，涉嫌違法使用公帑，要求地檢署依法偵辦。（編輯：翟思嘉）1140603

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