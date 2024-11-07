傳綠能外商遭黑道勒索 最高檢察署：仍有待調查

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（中央社記者謝幸恩台北7日電）最高檢察署今天表示，近年來強力司法機關查緝綠能犯罪，各界反應有效遏止不法，至於媒體報導2018年來台綠能外商遭黑道恐嚇，因報導內容簡略、時間久遠，仍有待調查。

今周刊報導，今年全台綠能市場正經歷前所未有風暴，核心直指不斷湧現綠電弊案；有綠能外商泣訴，來台6年被黑道勒索、找警察也沒用。

最高檢察署新聞稿指出，由於報導內容簡略、時間久遠，仍有待調查，但針對目前綠能不法案件的偵辦結果，綠能業者普遍反應良好，也持續擴大偵辦中。

新聞稿指出，今年6月25日起發動掃蕩綠能貪瀆不法的「靖平專案」，迄今已查獲議長、議員等高階民意代表4人，鄉長3人，白手套4人，公務人員9人等共計104人；並羈押雲林縣議會議長等共計13人。

新聞稿表示，目前「靖平專案」累計至今的查扣不法所得，包括新台幣3736萬餘元、日幣4萬元、高級轎車3輛、名牌包及名錶等，後續行動仍持續執行中，展現政府整頓綠能產業發展環境的決心。

此外，台灣高等檢察署於民國110年成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，發揮防制查緝功能，並於今年8月30日與經濟部能源署共同舉辦「推動淨零轉型-跨機關防制綠能犯罪座談會」，跨部門合作打擊綠能產業犯罪。

而為深入了解綠能業者的心聲，台南地檢署於今年7月、8月間指派檢察官前往台南市北門區公所及學甲區公所，並與綠能業者進行溝通交流，展現檢察機關預防、打擊綠能產業犯罪的態度。

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最高檢察署表示，涉犯綠能不法的行賄廠商若勇於自首，儘速檢舉不法官員，檢察機關將依證人保護法（污點證人）的規定做好身分保密，並減輕或免除其刑；已收賄的公務員及民代等勿心存僥倖，儘速向各地檢署自首，或轉任污點證人，並交出不法犯罪所得，得減輕或免除其刑。

最高檢察署指出，受害廠商及民眾均可撥打法務部調查局專線0800-007-007、廉政署專線0800-286-586 檢舉綠能貪官污吏，速查追辦，絕不寬貸；另外，依獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法等，最高可獲得檢舉獎金1000萬元。（編輯：張銘坤）1131107