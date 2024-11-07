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陳啟昱失聯遭通緝 監委要查台南院檢雙方有無失職

2024/11/7 17:00
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（中央社記者陳俊華台北7日電）監委王美玉、葉大華今天說，前台鹽綠能董事長陳啟昱涉犯重大弊案落跑，院檢雙方遭質疑未實施科技監控、延遲開庭，縱容犯罪，傷害司法正義，檢方與法院有無失職，已申請自動調查。

王美玉、葉大華透過新聞稿表示，陳啟昱涉犯重大弊案，遭台灣台南地方檢察署在10月23日向台灣台南地方法院聲請羈押禁見，台南地院10月24日以罪嫌不足等理由裁定予以釋放，後經台南地檢抗告，經台灣高等法院台南分院10月28日發回後，台南地院11月1日重新召開羈押訊問庭，陳啟昱未到庭，檢察官11月4日發布通緝。

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監委表示，院檢雙方遭質疑未實施科技監控、延遲開庭，縱容犯罪，引發各界抨擊質疑，而院檢更淪為互推責任，傷害司法正義及公平性與信用性，應深切檢討，已申請自動調查。

監委指出，台南地檢對被告涉犯罪嫌重大且有串供、滅證、逃亡之虞，為何未向台南地院聲請實施科技監控、有無縱放等重大違失；台南地院11月1日重開羈押庭有無延遲開庭致被告趁隙逃亡，檢方與法院有無失職及對於科技監控設備使用程序及時機，有無檢討改善等問題，有深入調查必要。（編輯：林克倫）1131107

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