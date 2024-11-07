傳綠能外商遭黑道勒索 鄭銘謙：請最高檢說明

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（中央社記者王揚宇台北7日電）媒體報導「綠能外商泣訴來台6年被黑道勒索，找警察也沒用」。法務部長鄭銘謙今天受訪表示，已請最高檢察署發布新聞稿做詳細說明。

今周刊報導，今年全台綠能市場正經歷前所未有風暴，核心直指不斷湧現綠電弊案。10月底爆發的台鹽綠能弊案，疑涉案台鹽前董事長陳啟昱失聯，複雜案情不過是8年綠能發展冰山一角。有綠能外商泣訴，來台6年被黑道勒索、找警察也沒用，「我差點把命丟了」。

立法院司法及法制委員會今天併案審查立委所提揭弊者保護法草案等案，鄭銘謙等人列席說明。鄭銘謙會前接受媒體聯訪，對於上述議題作相關說明。

鄭銘謙表示，有跟雜誌做聯繫，但他們無法提供消息來源，法務部有請最高檢今天發新聞稿回應，這段時間有很多作為、成立聯繫平台蒐集情資等，但沒有這份的消息，最高檢今天會做回應澄清，進行詳細說明。

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前台鹽綠能董事長陳啟昱涉光電弊案失聯，南檢4日發布通緝。媒體詢問，國民黨立委謝龍介說可能還有更大咖的人跑到北方去。鄭銘謙指出，會請承辦地檢署了解及相關防制作為，「我想台南地檢署應該有掌握」。

此外，台北地檢署偵辦京華城案，認定前台北市長柯文哲涉犯貪污收賄、圖利等罪，但為何相關案情頻頻出現在媒體報導上。鄭銘謙說，他身為法務部長，沒辦法去指導個案，也不會去涉入、介入，不清楚媒體報導真實性如何，有必要的時候，台北地檢署會適時澄清。（編輯：蘇龍麒）1131107