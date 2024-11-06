妨害綠能產業犯罪 刑事局：3年多查獲10案、74嫌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北6日電）媒體報導「綠能外商泣訴來台6年被黑道勒索，找警察也沒用」。對此，刑事局回應，3年多查獲妨害綠能產業發展犯罪案10件、74嫌，且採取包括積極強化佈線追查等4項作為。

刑事警察局今晚新聞稿表示，警方參與台灣高等檢察署「打擊妨害綠能犯罪產業發展犯罪聯繫平台」和「打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」，主動強化情資蒐報與案件偵辦效能。統計自民國110年8月迄今，全國警方查獲妨害綠能產業發展犯罪案10件、犯嫌74人，到案犯嫌背景包括農會總幹事、里長和幫派成員等。

刑事局指出，針對近年發生多起疑綠能產業發展衍生不法犯罪案，為強化事先預防功能，警政署今年9月函頒「打擊妨害綠能產業發展犯罪激勵措施」，擴大各警察機關偵查能量，聚焦並分進合擊妨害綠能產業發展各類犯罪，在犯罪前期就進行偵緝，強化4項積極作為。

包括「佈線追查、嚴密監控」，針對各轄預定、建置中或已建置綠能設備、相關產業鏈對象，加強佈線諮詢並鼓勵民眾發現可疑踴躍檢舉；另接獲地方傳聞、媒體報導，或違法、滋擾事件結合各類勢力妨害綠能產業等訊息，立即組專案小組蒐證監控。

其次，「管制蒐證、積極偵處」。蒐證監控妨害綠能產業案件，列冊逐案管制，並於偵辦前期即報請轄區地檢署指定專責檢察官指揮，從嚴、從速偵處。

第三，「溯源打擊、從嚴偵辦」。調查或查獲妨害綠能產業發展犯罪相關案，追查幕後操縱黑道幫派首惡或其犯罪組織，朝「組織犯罪防制條例」所定「犯罪組織」要件方向偵辦。最後則是「分進合擊、中央支援」，溯源發現地方角頭、民代涉案，由警政署統籌整合各執行機關能量協力執行。

刑事局表示，為有效防制不法侵害綠能產業，保障國家政策執行的永續與價值，目前已由經濟部、內政部、法務部針對能源業者申請流程審查。發現刻意延宕刁難的申請異常案件，立即交法務部會同警方查處，強化源頭預防機制、機先遏止不法組織侵害業者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

刑事局呼籲，受害或知悉犯罪行為者勇於報案，警方絕對以保密、保護原則溯源偵辦、剷除犯罪結構，絕不姑息，展現政府維護綠能產業發展環境決心。

今周刊報導，今年全台綠能市場正經歷前所未有風暴，核心直指不斷湧現綠電弊案。10月底爆發的台鹽綠能弊案，疑涉案台鹽前董事長陳啟昱失聯，複雜案情不過是8年綠能發展冰山一角。有綠能外商泣訴，來台6年被黑道勒索、找警察也沒用…「我差點把命丟了」。（編輯：孫承武）1131106