職場霸凌與就安基金運用等缺失 監院糾正勞動部

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（中央社記者賴于榛台北20日電）監察院調查勞動部涉職場霸凌案，日前已通過彈劾勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容等人。監委今天表示，調查發現勞動部有職場霸凌預防處理機制闕漏、就業安定基金運用不符目的等制度性缺失，監院也已通過糾正勞動部與北分署。

對於謝宜容涉職場霸凌案，監委王麗珍、葉大華、王美玉日前調查後，認定謝宜容涉有職場霸凌情事，時任勞動力發展署長蔡孟良則涉有指揮監督不周之責，且謝宜容尚涉及濫行支用就業安定基金預算、侵占公有財物及未依法令規定辦理採購案等違失行為，兩人遭監院彈劾審查會全數通過彈劾，正移送懲戒法院審理。

監察院進一步調查制度缺失，監委王麗珍、葉大華、王美玉今天透過新聞稿指出，調查發現，行政院人事總處為敦促各機關重視職場霸凌問題，在民國108年即函送「員工職場霸凌防治與處理建議作為」及「員工職場霸凌處理標準作業流程（範例）」供各機關參考，但勞動部、勞發署及所屬北分署在此次事件處理，皆未依循。

監委說，且勞動部在職員輕生事件發生後，雖自行籌組調查小組，並聘請外聘委員參與調查，卻因行政調查報告論述未盡周詳嚴謹，非但未能釐清諸多疑點，「目的良善」的用語更引發各界高度爭議，使多數北分署人員無法接受，輿情激憤相繼撻伐，確有違失。

除霸凌事件，監委也發現，勞動部運用就安基金「媒體政策及業務宣導費」及「推展費」預算，辦理各項勞動政策宣導、勞動節形象影片製作、宣導品採購等事務，部分經費支出項目與基金設置目的及用途規定未符或關聯性極低，審計部查核報告並指出現行基金預算支出審核機制未臻健全，基金與公務預算劃分原則未予落實，甚至有挪用或不當使用情事。

監委說，謝宜容擔任分署長期間，就運用就安基金以宣導品的名義採購三節禮盒，不僅分送對象集中於特定人士、辦理禮盒及卡片設計、印刷等費用即高達92萬餘元，占禮品總額比率51.66%，及於分署長辦公室裝設軌道燈等，損及基金財務健全，核有違失。

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監委表示，經調查，勞動部及北分署有職場霸凌預防處理機制闕漏、就業安定基金運用不符目的、宣導品流向不明缺乏管理等制度性缺失，監察院18日已通過糾正勞動部及北分署，勞動部身為就安基金主管機關，應切實就用途面、管理審核面等檢討並妥善處理。

監委也呼籲，公務人員保障暨培訓委員會及行政院人事行政總處主管機關應正視公務人員職場霸凌議題，研議法制面及執行面的杜絕機制。（編輯：林淑媛）1140620