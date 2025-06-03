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青職中心績效達成率超標卻成效未明 監院糾正勞發署

2025/6/3 18:17（6/3 18:53 更新）
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監察院（圖）通過糾正勞動部勞動力發展署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北3日電）監察院說，勞發署青年職涯發展中心以「產出型」指標衡量績效，導致達成率破千，但能否提升青年就業力成效未明，又沒有優先對就業不利青年族群建構差異化輔導，服務高度重疊教育部門，勞發署未善盡輔導督導責任，因此通過糾正。

監察院今天透過新聞稿表示，監察委員葉大華調查「勞發署青年職涯發展中心運作成效」案，經監察院社會福利及衛生環境委員會5月21日審議通過調查報告，通過糾正勞動部勞動力發展署。

葉大華指出，青年職涯發展中心已推行12年，每年花費就業安定基金約新台幣1億餘元，卻只停留在試辦計畫，相關方案對青職中心投入經費僅不到5%，且未設置各中心服務基線（Base-line），定期評核提升青年就業力或就業率實質成效，導致經費及專職專責人力都未見合理成長與投入。

葉大華說，此外，勞發署掌理「青年就業規劃、輔導、推動及督導」事項，但勞動部於民國101、112年歷經10餘年的2次調查統計，對於青年高失業率原因分析竟相同，且15歲至29歲青年在勞動率參與率、就業率、失業率未見明確改善。

葉大華表示，實際走訪各分署青職中心，發現主要服務對象多集中大三、大四或即將進入職場的大專青年，青職中心業務內容恐與大專校院學生輔導中心高度重疊。且勞發署也沒有積極督導青職中心適時針對長期待業者、職場適應困難等不利就業人口群，定期滾動評估列入青職中心重點目標族群並盡力協助。

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葉大華表示，勞發署未衡酌各地青職中心經費及人力配置差異性大、推動架構不同，難以同一個指標衡量績效，造成部分中心目標值設定過於寬鬆，目標達成率屢屢嚴重超標，超過200%以上、甚至破千，績效設定流於形式，不具區辨性且缺乏激勵效果。

葉大華說，又據審計部查核指出，各青職中心設定績效指標多屬產出型績效指標（Output），較少成果型績效指標（Outcome），又只針對8大核心業務項目，很少針對提升青年就業力績效目標設定，因此無法有效評核青職中心對於提升青年就業力、就業率、職場續航力實質表現，也無法確實評估青職中心在青年職涯發展協助的功能和效益，有違就安基金促進國民就業意旨。（編輯：翟思嘉）1140603

葉大華
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