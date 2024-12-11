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勞動部公務員輕生案
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勞動部公務員輕生案1/87
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勞動部：謝宜容管理不當 辱罵咆哮人員還要求走廊跑步

2024/12/11 12:25（12/11 13:22 更新）
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勞動部11日在台北舉行「北分署案重啟調查報告」記者會，勞動部長洪申翰（左起）、台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎、職安署長鄒子廉出席說明。中央社記者裴禛攝 113年12月11日
勞動部11日在台北舉行「北分署案重啟調查報告」記者會，勞動部長洪申翰（左起）、台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎、職安署長鄒子廉出席說明。中央社記者裴禛攝 113年12月11日
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（中央社記者吳欣紜台北11日電）勞動部勞發署北分署吳姓公務員輕生案重啟調查，勞動部認定前北分署長謝宜容管理高度不當，包含持續性怒罵、咆哮及責難人員，要求處理超出職位責任範圍以及跑步等，致人員身心俱疲。

勞動部勞發署北分署上月4日發生公務員輕生案，後續衍生霸凌疑雲，勞動部今天公布重啟調查報告，認定吳員被交辦不可能達成任務，加上謝宜容管理模式不當，吳員確實遭霸凌且輕生與工作有關。

根據調查報告顯示，謝宜容除了對工作要求非常嚴苛而繁瑣，對舉辦任何活動事前準備、活動進行及結束的處理流程，包括每個細節都要求嚴苛，曾有活動簡報資料被退回修改達45次之多，甚至常常辱罵、指責、退文、貶抑人員等，導致人員承受身體上及精神上極大的壓力。

報告也顯示，謝宜容多次片面認定人員工作表現不當，就無理要求人員自行簽辦承認錯誤建議懲處公文，致使北分署內部人員產生自我人格貶抑、毫無尊嚴，且謝宜容對日常公文常有不滿，頻繁地不附理由要求主管與人員前往辦公室面商，過程中相關人員及主管也經常性承受謝宜容怒罵、咆哮、拍桌子、摔公文及持續性、不間斷且長時間的責難，加上事後的多次退稿、修改，讓相關人員身心俱疲。

報告提到，謝宜容常以高二階思考為名，要求北分署人員處理超出其職位責任範圍事務，增加人員不必要的業務負擔，造成長期性的工作壓力，謝宜容也會要求人員在工作時間一起集合在走廊上跑步，擠壓人員辦理日常工作時間，無故增加人員工作以外負擔，且謝宜容雖稱是自願參加，但卻又常點名並質疑未到者理由真實性，已涉入人員私人生活喜好，增加人員身心壓力。

另外，報告也說，謝宜容曾於機場公務迎送場合，僅因接駁車到場接駁需要時間，僅等待5分鐘就持續性責罵該名人員，從機場一路罵到抵達辦公室，人員回家途中及回家後還持續遭受line語音電話檢討並責罵，造成人員身心受創。

且謝宜容也會要求各級主管必須對其Line訊息即時回應，發送時間可能是下班交通尖峰時間、甚至凌晨1時、清晨5時，如果未即時回應，不僅會遭責罵，而且會被要求逐一交代原因，不僅導致人員隨時精神緊張、睡眠無法連續等。

洪申翰表示，這次重啟調查報告訪談超過20人，對謝宜容的管理模式、指控都很相近，都沒有不同的看法，可見謝宜容的高壓管理跟霸凌作風，讓北分署陷入層層管理失能。

洪申翰也說，根據數據顯示，謝宜容上任後，有高達81人請調跟引退，其中具公務員身分中有4成是即便降調也要走，這在公務機關是極不尋常狀況，這也顯示謝宜容確實存在壓迫式管理。

洪申翰最後也提到，他再次代表勞動部向吳姓公務員家屬表達最深歉意，勞動部一定會記取這次慘痛教育，痛定思痛，也會積極協助北分署重建更健康的職場，真的對家屬跟吳姓公務員感到很抱歉。（編輯：陳政偉）1131211

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勞動部公務員輕生重啟調查認定遭霸凌 洪申翰：謝宜容管理模式高度不當
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