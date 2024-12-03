勞發署裝潢採購清垃圾挪用就業安定基金 勞動部清查認不妥

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）勞動部公務員霸凌輕生案衍生案外案，前部長許銘春疑用就業安定基金辦音樂會引起非議，勞動部清查，包含勞動部粉絲團經營案、勞動力發展署多筆辦公室裝潢、垃圾清運皆為就業安定基金支出，如查明確實違反法規，絕不護短。

勞動力發展署北分署公務員遭霸凌輕生案，調查過程爆出就安基金遭挪用，前部長許銘春疑似任內使用就安基金在高雄舉行性別工作平等法20年紀念音樂會，花掉新台幣356萬元，引發勞工團體不滿，對就業安定基金的資金挪用情況表達嚴正質疑。

勞動部就業安定基金是雇主聘僱移工時每月需繳交的費用，根據就業安定基金收支保管及運用辦法，基金使用用途包含促進國民就業、提升勞工福祉及處理有關外國人聘僱管理事務等。

政府機關採購網資料顯示，除了北分署的員工休憩空間標案外，近2年也有多筆標案使用就安基金支出，包含113年度勞動部臉書粉絲團經營管理及網路行銷案、雲嘉南分署114年一般垃圾及廢棄物清運處理開口契約、北分署113年度咖啡豆開口契約採購案、雲嘉南分署警衛室新建工程等。

就安基金過去常被質疑挪用、爭議事件不斷，除了這次的性平音樂會外，還包含補助高雄市政府舉辦25淑女周年紀念活動、曾企圖支應與國道收費員訴訟律師費等。

也有不少部會希望使用就安基金來支應計畫，例如前交通部長林佳龍任內曾提出希望撥用就安基金3億元，來提升旅行業者的數位能力，遭到就安委員質疑分不清是紓困還訓練，計畫遭駁回。

對於勞動部粉絲團經營案、勞發署多筆辦公室裝潢、垃圾清運皆為就安基金支出，勞發署代理署長陳世昌解釋，垃圾清運是清理石膏、混凝土那些清潔隊無法收取的職訓用廢棄物；南分署警衛室新建工程是因為區域內有學員跟老師開車出入、車道較小，所以另外新建了警衛室來方便管理。

至於清潔用品、影印紙及咖啡豆部分，陳世昌說，是公務預算跟就安基金混合使用，預算不夠才會使用就安基金。

有關涉公務員霸凌輕生案的前勞發署北分署長謝宜容辦公室採購案，花費145萬是在2樓休息區、3樓交誼廳與討論室，謝宜容辦公室只有軌道燈安裝費2萬2000元、燈具1萬7000元是用就安基金，另外辦公室的椅子是用公務預算，都是小額採購。

勞動部表示，相關案件若有確實證據及違法疑慮，該送政風、送檢調，絕不護短。另針對公務預算不足的情況，勞動部長洪申翰未來會再向行政院積極爭取。

針對外界關切就安基金的用途，勞動部表示，將針對計畫經費支用的合宜性，盡速諮詢第三方專家提供專業建議，進一步規劃把關就安基金支用的強化機制，勞動部將用更嚴謹的方式進行審視，避免類似情況再次發生。

勞動部指出，洪申翰就任後已立即要求召開就安基金檢討會議，檢視目前已招標的各項標案是否合宜，發現有些標案在採購需求規格的規劃、經費規模上，確實有不合宜之處，像是今年10月決標的「801會議室行政作業系統設備採購及空間優化」採購案。

勞動部說，洪申翰已請陳世昌就目前招標採購程序的階段，檢視是否有合法終止或變更契約的可能。（編輯：陳清芳）1131203