就安基金遭濫用 雇主協會籲失能重症家庭應停徵

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（中央社記者林敬殷台北26日電）勞發署公務員疑遭霸凌輕生，引發社會關注。社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今天表示，勞動部長期濫用就業安定基金，他們主張應停止對失能者家庭徵收就安費、停止巴氏量表、鬆綁限制解決人力空窗，政府抬手就能做到，不應再拖延。

雇主協會上午在立法院舉辦「台灣勞動力的危機與轉機－賴清德的十字路口」記者會。

雇主協會執行長童文薰表示，勞發署公務員疑遭霸凌輕生的不幸事件，勞動部應該把危機當轉機，重新檢討就業安定基金長期被濫用的問題，就業安定基金成立30餘年，到目前累計新台幣260億元，這些錢都花到哪裡去，不應該是拿來讓前部長買禮物、宴客或開演場會，而是用在失能者家庭身上。

童文薰說，失能者家庭繳交的就安費1年約有50億元，沒有用在失能者家庭，沒有依照當初基金成立的宗旨，沒有照顧台灣的勞工，如此濫用，有什麼理由還要繳交就業安定費，不但沒理由繳交，還應該還給人民，這不是指控政府的不是，而是應該把錢用在失能者家庭，這是政府該做的事。

童文薰更指出，新任的勞動部長洪申翰過去跟勞團、移工團體走得很近，其所作所為都是在霸凌失能者家庭，協會不在意洪申翰是不是高中學歷，而是擔憂勞動部是否變成外勞部，一昧地偏袒移工的權利，反造成負面影響，勞動部接下來還要討論是否讓目前8.8萬名逃逸外勞就地合法，是否應先討論聘用非法移工的家庭沒有繳交就安費，否則置守法家庭於何地。

國民黨立委王鴻薇說，勞動部長期以來都有一套堅持和說法，漠視本地雇主的權益，包括就業安定基金長期被挪用、濫用，以及一站式服務衍生的問題，另外還有本勞及外勞薪資脫鉤問題，呼籲新任的勞動部長聽到本土雇主心聲，解決問題。

雇主協會理事長張姮燕表示，現在唯一免繳就安費是低收入戶，但低收免繳的比率很低，其餘的失能、重症家庭簡直像是在繳交殘障稅、失能稅一樣。就安基金除了有被長期濫用到問題外，移工逃逸遣送的機票、舉報逃逸外勞獎金都是從就安基金支出，「這叫我們情何以堪」，沒有用在幫助聘雇移工的家庭，就安基金如此揮霍，應比照美澳等國，幫助被照顧者及其家庭成員。

張姮燕說，協會主張失能重症家庭應成為就業安定基金管理委員會的委員，監督基金合理使用，避免勞動部監守自盜。（編輯：蘇龍麒）1131126

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