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有條件開放服務業移工？洪申翰：沒有允諾這件事

2024/12/11 12:57
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（中央社記者吳欣紜台北11日電）全國商業總會昨天與行政院長卓榮泰及部會官員座談，會後指勞動部允諾開放服務業有條件申請外籍移工，勞動部長洪申翰今天說，沒有允諾這件事，但會針對整體勞動力提政策評估。

全國商業總會昨天與行政院長卓榮泰及部會官員座談，商總理事長許舒博表示，為解決缺工議題，勞動部已允諾開放服務業有條件申請外籍移工，也會思考逃逸移工如何回歸正常程序，整體將於春節後提出配套。

政府可能開放服務業有條件申請外籍移工，引發勞團不滿，批評此舉不僅違法，還可能助長勞動剝削與低薪環境的惡化，也有勞團今天到民進黨中央黨部前抗議。

媒體今天詢問洪申翰是否有計畫開放服務業移工，洪申翰在記者會回應指出，「沒有這個允諾狀況」，但行政院有指示要勞動部針對整體勞動力，希望農曆年後能提出政策評估，這部分會來做。

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洪申翰表示，勞動部做評估一定會站在守護勞工權益立場，所以評估內容勢必將包含各種情境，尤其是管理風險等，這都在評估範圍內，必須審慎評估，目前沒有允諾不允諾的問題。

洪申翰強調，關於勞工主張訴求都有聽到，也尊重大家表達意見；針對大家關切就安基金改革、強化等議題，也如火如荼進行中，會邀請相關專業背景專家提供意見，包含就安基金收支管理辦法都在檢討範圍內，會非常努力進行。（編輯：張雅淨）1131211

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