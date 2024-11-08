監院要查陳啟昱落跑 劍青檢改籲勿干涉偵辦

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（中央社記者林長順台北8日電）前台鹽綠能董事長陳啟昱涉犯弊案落跑，監委表示要調查檢、院有無失職。檢青檢改今天發表聲明，強烈譴責監察院明目張膽對偵辦個案進行干預、干擾，呼籲監察院立即停止干預辦案。

檢察官改革團體劍青檢改指出，檢方偵辦團隊為偵辦貪腐弊案，本已備極辛勞，承受極大壓力，值此雪上加霜之際，監察院竟公然出手，宣示將開始調查檢方，行徑令人驚愕。

聲明表示，綠能貪腐已嚴重腐蝕國家，政客勾結不肖廠商，形成政商利益共生結構，若欲扭轉導正，檢方亟需政府支持。監察院不思支持，反而大舉宣示將對檢方啟動調查，這不禁啟人疑竇：陳啟昱有何通天本事？為何能獨獲監察院之厚愛？政府真的支持偵辦綠能貪腐嗎？

聲明指出，此時此刻，檢方正對陳啟昱綠能貪腐弊案積極偵辦中，監察院絕不應假託任何理由，使用任何形式，對個案進行干預或干擾。即便先前監委高涌誠濫予糾正中檢曲棍球案，已引發全國檢察官及輿論的強烈抨擊，但那件都還是司法結案確定以後才開始的調查行為，如今竟已公然、赤裸裸地在偵查中就要啟動對檢方的調查，實令人憤怒至極。

劍青檢改表示，台南地方法院「強制處分庭」各種問題積習已久，早已呈現系統失靈，陳啟昱一干主嫌被法官全體無保請回，釀成大串供、大逃亡，僅是冰山一角，今年全國兩次掃黑掃毒行動，各地法院核發搜索票都正常，唯獨台南地院全部駁回，其審查標準明顯異於全國各地。

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劍青檢改指出，，比對全國六都治安刑案犯罪數據，去年台南市刑案每10萬人口發生數、竊盜數、暴力犯罪數、詐欺犯罪數，均為全國最高，且遠高於其他5都，如此治安惡劣、詐騙盛行的都市，轄區「強制處分庭」毫無認知，院長只會重申審判獨立，聲請搜索全部駁回，警方即使想守護治安，又能如何？

劍青檢改表示，國家問題重重，請政府支持革除貪腐，並籲請監察院收手，切勿干預偵辦個案，並祈南院奮起，重建人民信心。（編輯：張銘坤）1131108