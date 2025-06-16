民眾黨再爆監委搭公務車赴轉運站 籲廢監院刻不容緩

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（中央社記者陳俊華台北16日電）監察院屢傳公務車私用事件，藍白聯手提出廢除監察院修憲提案。民眾黨今天指出，監委田秋堇在5月9日上班時間搭公務車去台北轉運站，質疑是否如實填寫派車單，強調監察院不是讓執政黨濫用職權、追殺政敵，呼籲廢監院刻不容緩。

民眾黨發言人吳怡萱上午與民眾黨立委黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸、板橋區主任林子宇、中和永和區主任陳怡君、汐止金山萬里區主任陳語倢等人，在監察院前舉行記者會。

林子宇指出，從監察院網站查閱近半年的調查報告，被爆料搭公務車去剪頭髮的監委王榮璋，1件調查報告都沒有；被發現搭公務車去看牙的監委蘇麗瓊，半年來也僅5件。

周曉芸說，26位監委每人月薪比照各部會部長月領新台幣21萬元，再加上正副院長薪水，一年就要花人民納稅錢7354萬元，用稅金養這麼多的肥貓，結果業績卻是史上最低，完全毫無績效可言。

陳語倢揭露2張照片，指監委田秋菫在5月9日下午4時尚未到下班時間，就搭公務車去台北轉運站，「請問田委員是去搭客運嗎？還是去商店街、影城？」依規定使用公務車須寫派車單，記載地點、用車原因，請問田秋堇是否如實填寫、申請派車單。

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陳怡君說，早在2016年前總統蔡英文競選總統時就承諾要廢除監察院，總統賴清德在擔任台南市長期間，也公開說過要提案廢除監察院，結果卻說一套做一套，民進黨執政後完全忘記這些承諾，因為監察院太好用，可以酬庸自己人，還能攻擊政敵。

吳怡萱表示，監察院這棟建築物必須走入歷史，監察院不是讓執政黨養老的地方，也不是讓執政黨酬庸的地方，更不是讓執政黨濫用職權、追殺政敵，廢除監察院刻不容緩。（編輯：林克倫）1140616