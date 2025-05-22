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台鹽綠能弊案 陳啓昱等3人聲請交保遭駁延押2月
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台鹽綠能弊案 陳啓昱等3人聲請交保遭駁延押2月

2025/5/22 16:58（5/22 17:18 更新）
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前台鹽綠能董事長陳啟昱。（中央社檔案照片）
前台鹽綠能董事長陳啟昱。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張榮祥台南22日電）台南地檢署偵辦台鹽綠能公司光電弊案，今年2月起訴5人，其中在押的台鹽綠能前董事長陳啓昱等3人聲請具保，台南地方法院今天駁回，另裁定陳啓昱等3人自5月27日起延押2個月。

台南地院今天指出，陳啓昱、台鹽綠能前總經理蘇坤煌、鴻暉國際公司負責人蘇俊仁羈押原因仍存在，且無從以其他強制處分代替羈押，有繼續羈押必要性，駁回具保停止羈押聲請。

此外，台南地院同時裁定陳啓昱、蘇坤煌、蘇俊仁自5月27日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信。

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南檢偵辦台鹽綠能公司光電弊案，2月27日起訴陳啓昱等5人，因陳啓昱否認犯行，具體求刑12年；蘇坤煌求刑10年；台鹽綠能郭姓前副總經理、蘇俊仁、晁暘開發公司及偉珵開發公司戴姓負責人等3人建請量處適當之刑。

全案移審後，台南地院2月28日裁定陳啓昱、蘇坤煌及蘇俊仁等3人羈押禁見，迄今仍在押；台鹽綠能郭姓前副總經理、晁暘開發公司及偉珵開發公司戴姓負責人各以新台幣300萬元交保，限制住居及出境、出海，且以科技設備監控。（編輯：蕭博文）1140522

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