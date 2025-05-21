彰化補助款遭砍近52億 王惠美要求局處撙節開支

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（中央社記者吳哲豪彰化21日電）行政院通知114年度給彰化縣的一般性補助款從189億多元減為137億多元，彰化縣長王惠美今晚指出，原定歲出預算恐難維持縣政運作，已要求各局處盤點及檢討原編計畫，撙節開支。

立法院刪減民國114年中央政府總預算，彰化縣政府昨天接獲行政院公文通知，114年度給彰化縣的一般性補助款，從原來核定的新台幣189億1400多萬元，減為137億4800多萬元，總共減少51億6600多萬元，縣府下午召開會議討論對策，晚上也發布新聞稿說明。

王惠美呼籲，朝野黨派要不分藍綠，以民眾權益為優先考量，切勿以預算為手段，進行內鬥內耗，此非基層民眾之福，她也籲請縣籍立委，向中央爭取暫緩此一措施，以照顧縣民福祉。

王惠美指出，因法定歲入預算受美國加徵關稅已有短收情形，加上縣府因財劃法增加收入尚未入庫，縣府財源捉襟見肘，影響縣民權益，原定歲出預算恐難維持縣政運作。

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她說，已指示縣府團隊啟動預算滾動檢討與因應對策方案，同時保障弱勢與基礎公共服務不被犧牲。面對財政挑戰，縣府不會卸責，但希望中央政策能更審慎衡量地方差異與實際需求，她和縣府團隊會堅守第一線，守護彰化的建設與民生。

王惠美指出，由於刪減幅度高達近52億元，除影響地方建設與道路維護、治水防災、基層醫療與長照服務、教育、社福及農業發展等項目推動，也會壓縮縣府已編列的預算，地方政府最貼近民眾第一線需求，更需要中央支持地方治理，才能服務基層的需求。（編輯：黃名璽）1140521