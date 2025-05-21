立委質疑港資買下足球隊 台體大：尚未同意簽約

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（中央社記者吳書緯、郝雪卿台北21日電）民進黨立委陳培瑜今天質疑，疑似港資收購國立台灣體育運動大學在台灣乙級足球聯賽的參賽資格。台體大表示，原擬與豐滙體育有限公司簽約，但考量該公司資本額、股東等尚有疑慮，因此仍未同意與該公司簽訂合作簽約。

陳培瑜上午在立法院外交及國防委員會質詢時指出，近年中國資金大舉收購海外足球隊，英國足球超級聯賽的南安普頓、西布朗隊都被中資收購，而國立台灣體育運動大學在台灣乙級足球聯賽的參賽資格，就僅憑教練趙榮瑞簽名就被轉讓給「豐滙體育有限公司」，雖然該公司看不出有中資問題，但豐滙體育有限公司的負責人馮世文是「美賣科技股份有限公司」的董事兼發言人。

陳培瑜表示，美賣科技股份有限公司前身是「好玩家股份有限公司」，這間公司就與港資、中資牽扯上關係，當疑似港資或是中資買下台灣足球隊，就有可能代表台灣參與國際賽事，出賽過程球隊要如何應對中國壓力，以及中國的滲透行為，甚至成為體育監理破口，且豐滙體育入主台灣球隊，即有可能是要透過球隊來取得未來台中足球園區的經營權，呼籲國安局關注中資涉入體壇情況。

國安局長蔡明彥回應，針對中資、港資涉入台灣球隊經營，以及影響台灣國際賽事參賽、主辦權的安排，國安局將會和陸委會、教育部共同了解。

有關外界質疑有港資買下足球隊，國立台灣體育運動大學晚間回應指出，「豐滙體育有限公司」與台體大男子足球隊擬簽訂合約，而該公司疑有中資疑慮，學校為求慎重，已於4月8日函請經濟部確認有無中資介入。

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台體大收到經濟部於4月17日回文，內文說明目前尚無該部核准外國、港澳地區或大陸地區人民、法人、團體或其他機構投資豐滙體育有限公司的紀錄，至於有關該公司最新股權狀況的相關疑慮，應由學校本於權責請該公司提示最新股東及董事名冊，自行查核確認。

台體大指出，基此，學校目前經查詢豐滙體育有限公司的公開資料，該公司僅1名股東與董事即馮世文，持有所有股份。但考量該公司資本額、股東及成立的時間與地址尚有疑慮，因此，校方仍未同意與該公司簽訂合作簽約。（編輯：張若瑤）1140521