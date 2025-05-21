麗嬰房關廠全面委外生產 輕資產轉攻電商、物流

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（中央社記者江明晏台北21日電）成立半世紀的老字號童裝品牌麗嬰房連年虧損，兩岸店數也從千店一路縮減到僅剩3成多，麗嬰房今天宣布嚴重減產關閉廠房，將採輕資產的營運模式，並持續發展電商，結束生產工廠將改為第3方物流基地。

麗嬰房今天晚間7時於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由副總經理尤淑儀說明嚴重減產關閉廠房事宜。

麗嬰房說明，為提升生產效率與改善成本結構，調整生產製造策略，自2023年開始評估與規劃全面委外生產，2024年起開始逐步執行全面委外生產計畫，經過1年的調整，2024年底結束自有工廠生產，生產製造由部分委外生產，改為全面委外生產。

麗嬰房指出，原自有工廠產能利用率約為50%，2023年產量為42萬7000件，2024年開始逐步減產，至2024年12月產量減至0件，2024年全年產量為25萬7000件。

經此營運調整，麗嬰房指出帶來效益，第1，改善公司成本結構，提升自有產品毛利率，可將資源放在設計與銷售，更聚焦在品牌發展與管理。

第2，除可有效降低自行備貨生產的庫存準備，降低庫存天數，優化營運資金運用外，並有效提升營運效率，透過嚴格把關供應鏈的資質，維持生產品質。第3，增加產品多樣性，提升產品設計與生產彈性，加速產品上市的時效性。

第4，結束的生產工廠，配合公司發展策略，改為第3方物流基地，帶來物流事業收入。未來麗嬰房的經營策略，將採輕資產的營運模式，並持續發展電商，拓展銷售管道，也將積極發展與其他品牌的合作，如第3方物流與新零售媒體事業。

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麗嬰房淨值已低於財報所列示股本的2分之1，財報更經簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，證交所先前公告，3月18日起，麗嬰房上市有價證券打入全額交割。

成立半世紀的老字號童裝品牌麗嬰房受少子化、電商衝擊，營運連年虧損，兩岸店數從1000多家規模一路縮減，目前店數推測僅剩3成多，麗嬰房先前表示，在中國加大力道關店，同時布局東南亞電商機會。（編輯：林家嫻）1140521