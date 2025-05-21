三峽車禍釀3死 徐乃麟哀痛：天下父母心

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（中央社記者洪素津台北21日電）藝人徐乃麟攜手張文綺、林莎主持體能實境綜藝節目，今天節目舉行探班記者會，聊及三峽日前發生嚴重車禍，徐乃麟表示哀悼，天下父母心，替傷亡者難過不已，坦言若要限制70歲以上長者開車，應該是不太可能。

徐乃麟今天和兒子徐新洋、張文綺、林莎一起到苗栗錄製東森節目「全村的希望」，提到三峽很嚴重的車禍，徐乃麟表示哀痛，也認為學校要去想辦法改善，「看要怎麼安排接送會比較安全」。

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對於高齡者開車，徐乃麟也提出看法，「半年要去監理站換駕照、考反應，或許可以縮短時間回去檢視。如果要限制70歲以上不要開車，應該不可能，全世界沒有這樣的。」

近來藝人逃避兵役的「閃兵」話題引發社會討論，徐乃麟和徐新洋都認為當兵本來就是國民應盡的義務；回想起自己當兵的情景，徐乃麟說：「對我們這代來講，當兵會成長、成熟的，因為當兵太苦了，我都被打過巴掌好幾次，以前體罰太普遍了，像訓練時衣服沒燙好、立正沒站好都會被打。（編輯：陳清芳）1140521