中國擴種大豆 專家：國際環境不確定須強化自給

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）中共中央農村工作會議昨天結束，其中提到「擴大大豆和油料生產」。專家表示，在疫情反覆和國際環境不確定性較大的背景下，中國大豆和油料穩定供應面臨較大風險，因此須強化自給能力。

中央農村工作會議25日至26日在北京召開，研究部署2022年「三農」（農業、農村、農民）工作，會議強調兩個底線：國家糧食安全和不發生規模性返貧。在保證糧食安全方面，除了穩住生產面積和產量，也提出要擴大大豆和油料生產。

澎湃新聞引述中國農業農村部農研中心研究員張照新說，近年來，中國大豆和油料的進口依賴度不斷增加，而且進口來源相對集中。在疫情反覆和國際環境不確定性較大的背景下，未來這兩者穩定供應面臨較大的風險和挑戰。

他說，「擴種大豆和油料」是強化自給能力，穩定中國油脂和飼料供給的重要舉措。與此同時，中國仍要增加大豆和油料來源，推動進口多元化，降低對單一國家的依賴，降低各種突發事件的風險。

艾格產投合夥人劉曉東說，大豆和玉米作為飼料的經濟應用比較多。比較重要的大宗農產品裡，大豆是進口依賴度最高的品類，供應豬、雞、牛、水產等養殖業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據中國海關數據，2020年中國累計進口大豆1億33萬噸，首次超過1億噸。

劉曉東說，這種量級的大豆進口，在全球貿易中的占比也相當高。在當下經濟「雙循環」的背景下，穩定、鞏固糧食安全，是最重要的一個環節。中國的糧食安全戰略中，主糧的安全相對比較穩定，比如水稻小麥的進口依存度基本在1%-5%左右。「穩住了大豆，再穩住玉米，主糧的戰略安全就基本穩住了。」（編輯：張淑伶）1101227