中共部署2022三農工作 習近平要求保證糧食安全

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中共總書記習近平在中央農村工作會議再提「保證糧食安全」，表示應對各種風險挑戰，必須做好「三農」工作，確保豬肉、蔬菜供給安全。圖為上海大賣場。（中央社檔案照片）

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（中央社台北26日電）中共中央農村工作會議25至26日在北京召開，會上傳達中共總書記習近平的要求，再提「保證糧食安全」，表示應對各種風險挑戰，必須著眼國家戰略需要，穩住農業基本盤、做好「三農」工作。

新華社報導，在這場會議召開之前，習近平主持召開中央政治局常委會會議，專題研究三農（農業、農村、農民）工作，作上述表示。

他強調，中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，「飯碗主要裝中國糧」。在保證糧食安全方面，除了確保18億畝耕地，還要切實調整結構，擴種大豆和油料，見到可考核的成效；落實「菜籃子」市長負責制，確保豬肉、蔬菜等農副產品供給安全。

習近平還表示，鄉村振興的前提是鞏固脫貧攻堅成果，要確保不發生「規模性返貧」。

中央農村工作會議目的是要研究部署2022年「三農」工作。據報導，會上傳達學習了習近平重要講話和國務院總理李克強於國務院常務會議上的部署要求，討論了「中共中央、國務院關於做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見（討論稿）」。國務院副總理胡春華出席會議並講話。

會議指出，今年以來，糧食產量保持在6500億公斤以上。明年將召開中共第20次全國代表大會（中共20大），穩定「三農」這個基本盤，對於保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境具有特殊重要意義。

會議稱，做好2022年「三農」工作，要牢牢守住保障國家糧食安全和不發生規模性返貧兩條底線。全力抓好糧食生產和重要農產品供給，穩定糧食面積，大力擴大大豆和油料生產，確保2022年糧食產量穩定在6500億公斤以上。

中國是美國大豆的最大買主，2018年中美貿易戰爆發後，東北多個省市就曾要求擴大大豆種植面積。大豆被視為中美貿易戰熱度的指標。

日本經濟新聞中文網22日引述美國農業部的推算數據報導，中國儲備的玉米等主要糧食庫存量達全球的一半以上，但中國人口不到全球的兩成，中國持續大量存儲糧食的情況十分明顯。（編輯：張淑伶）1101226