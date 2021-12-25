旱澇夾擊加拿大 全球薯條芥末大缺貨日本麥當勞只賣小薯

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加拿大接連遭遇乾旱與洪災，影響農作物產量，導致全球薯條和芥末供應短缺。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社渥太華24日綜合外電報導）加拿大大草原與太平洋沿岸分別遭遇乾旱與洪災襲擊，導致農作物產量和運輸受到影響，運往世界各地的薯條和芥末供應短缺。日本麥當勞甚至宣布只能販售小份薯條。

法新社報導，舉例來說，日本麥當勞表示受出口馬鈴薯的卑詩省水災影響，馬鈴薯供應緊張，只能出售小份薯條。

而世界最大芥末產地加拿大的大草原正遭遇乾旱，影響當地的芥末籽產量，法國芥末製造商預期芥末價格將因此大幅上漲。

加拿大農業部長畢博（Marie-Claude Bibeau）在最近一次演說中表示：「當我們回顧2021年農業領域狀況，今年可謂發生極端變遷事件。」

根據政府數據，與2020年相比，2021年加拿大農民的玉米產量提升，但小麥、芥花、大麥、大豆和燕麥的產量減少。

加拿大統計局（Statistics Canada）表示，減少的產量創下歷年最大降幅，超過10年所未見，主要是受到加拿大西部乾旱條件所致。

加拿大農業聯合會（Canadian Federation of Agriculture）柯里（Keith Currie）告訴法新社：「農業界人心惶惶。」有些農民失去了一切，另有些農民正考慮改行，因為前景看起來很黯淡。

達爾豪希大學（Dalhousie University）農業糧食分析實驗室（Agri-Food Analytics Labs）每年都會發布與食品相關的前十大報導，加拿大西部的氣候災難今年名列第2，排在食品通貨膨脹後面。

該實驗室科學主任夏爾布瓦（Sylvain Charlebois）告訴法新社：「氣候變遷已嚴重影響農業產量和供應鏈，再加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，導致糧食價格不斷上漲。」

他說：「今年出現了極端情況。」並指出卑詩省的李頓鎮（Lytton）出現攝氏49.6度高溫，創下加拿大最高溫紀錄，後來這座城鎮被野火摧毀。

由於乾旱，加國大草原今年芥末粒產量約5萬公噸，和去年相比減少一半。加拿大一農業部門預計，每公噸芥末籽平均價格將上漲一倍，來到1700美元（新台幣4.7萬元）。另一方面，加拿大馬鈴薯產量今年比前一年增加18%。

但卑詩省今年11月遭到創紀錄的暴雨襲擊，不僅破壞了公路、鐵路和橋梁，迫使數千人遠離家園，更切斷了溫哥華港口與加拿大其他地區的聯繫，導致加拿大最大港口的出口中斷。

因此日本麥當勞宣布，從今天開始為期一週，他們將只出售小薯。

日本麥當勞21日發表聲明說：「由於溫哥華港附近發生大規模洪患，以及疫情造成全球供應鏈困境，導致馬鈴薯供應延誤。」（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1101225