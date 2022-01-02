美科羅拉多州野火燒毀近千房舍 小鎮社區空拍全景剩灰燼[影]

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美國科羅拉多州數個小鎮遭到野火襲捲，令人震驚的空拍畫面顯示，街道幾乎都被燒成灰燼。（圖取自twitter.com/GovofCO）

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（中央社美國科羅拉多州蘇必略1日綜合外電報導）美國天然災害接二連三，最新一起是襲捲科羅拉多州數個小鎮的野火，快速摧毀近1000棟房舍，目前已知有3人失蹤。

波爾德郡（Boulder County）警長派勒（Joe Pelle）在記者會中說：「非常幸運的是，我們的失蹤人數沒有100人那麼多；但不幸的是，我們還是得知有3人下落不明。」

上週四（去年12月30日），野火襲捲蘇必略（Superior）和路易維爾（Louisville），摧毀了至少991棟房舍，科羅拉多州（Colorado）最大城市丹佛（Denver）就在不遠處，成千上萬的民眾在沒有獲得太多警示的情況下，不得不逃離家園。

影片來源：FRANCE 24 English

令人震驚的空拍畫面顯示，整條街幾乎都燒成灰燼、破壞殆盡，僅有幾棟房舍因為不明原因，神奇地幾乎毫髮無傷。

派勒表示，搜救失蹤者的工作受到大火造成的破壞及大雪阻礙。

「那些人所在的建物完全被摧毀，現在還被20公分的積雪覆蓋。」

先前有報導指出，是電線掉落引起野火，但調查人員並未發現足以支持這項說法的證據。派勒則表示，部分居民可能是把掉下的電話線誤認為電線。

科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）說：「這場災難發展得很快，僅半天時間就難以收拾，許多家庭只有幾分鐘時間反應，只能把寵物、孩子放上車就得離開。一切都發生在一眨眼的瞬間。」

蘇必略和路易維爾共有至少3萬3000人被告知要快逃離，許多人的背包李只有衣物等少量的東西。

派勒表示，他已經和其中一名失蹤民眾的孫女談過。

他說：「他們試著尋找祖母，我們也試著要替他們找到祖母，但目前的天氣情況沒辦法很快展開。」

派勒表示，雖然降雪有助滅火，但那對「事故現場、復原工作、損失評估來說，將是艱難的考驗」。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110102