野火吞噬逾500民宅 美國科羅拉多州進緊急狀態

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美國科羅拉多州當局30日表示，一場由強風助長的熊熊野火摧毀數以百計民宅，造成至少6人受傷。（圖取自twitter.com/boulderpolice）

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（中央社丹佛30日綜合外電報導）美國科羅拉多州當局今天表示，一場由強風助長的熊熊野火摧毀數以百計民宅，造成至少6人受傷，丹佛附近的洛磯山脈以東的2個城鎮有數以萬計居民被迫撤離。

路透社報導，根據波爾德郡（Boulder County）警長派勒（Joe Pelle）說法，這場迅速蔓延的草原大火據信是科州乾旱的前嶺（Front Range）地區電纜線和變電箱遭強風吹倒產生的火花所引燃。

波爾德郡緊急事故管理局在推特表示，當局先後針對科州人口約1萬3000人的蘇必略（Superior）鎮和人口逾1萬8000人的毗鄰自治市路易維爾（Louisville）所有居民發布撤離令。

另一方面，國家氣象局（National Weather Service）波爾德辦公室則推文：「整個蘇必略都處於撤離令之下。現在就離開！」

派勒在新聞簡報會告訴媒體，火勢在幾個小時內席捲約647.5公頃土地，摧毀逾500間民房。

他表示，蘇必略以西370個住家的整片土地和蘇必略舊城區210間住宅，以及當地一些其他民宅都在大火中付之一炬，所幸目前並未傳出人員失蹤和罹難。

官員表示，財產損失還包括一間購物中心和蘇必略一間旅館。

州長波利斯（Jared Polis）表示，大火在幾秒鐘內就吞噬了一個足球場面積的土地，讓人完全見證「大自然的力量」。

網路媒體The Colorado Sun報導，有一些人因燒燙傷接受治療，一間醫院至少收治了6名傷患。

法新社指出，推特上一些照片顯示，巨大的火焰籠罩著一排排房屋。一支影片顯示停車場燃起大火，樹木和草地全都起火燃燒，強風將煙霧吹向四面八方。

據國家氣象局指出，波爾德陣風高達每小時177公里，迅速移動的大火在蘇必略和路易維爾地區造成「危及生命的險境」。

當局表示，預報稱今晚或明晨風勢將減弱，屆時消防人員將能趕到火場前頭灌救，也將部署灑水直升機和消防飛機對抗火勢。

州長波利斯宣布科州進入緊急狀態，允許動用災難資金來支持波爾德郡緊急應變工作，並允許在必要時動員科羅拉多州國民兵和其他的科州資源。

今年夏天，在熱浪、乾旱和地面乾燥植被的刺激下，西部發生了一系列野火。在寒冷的幾個月裡，情況並沒有改善，該州一直在努力解決創紀錄的缺雪問題。據信，那些乾燥的條件和強風迅速加劇了大火。

「華盛頓郵報」報導，美國西部今夏因熱浪、乾旱和地面乾燥植被等因素引發連串森林野火，即便進入寒冷的秋冬，情況仍不見好轉。科羅拉多州今年還為少到創紀錄的降雪頭疼，據信前述乾燥條件和強風迅速加劇這次大火。

蘇必略鎮鎮長佛爾桑（Clint Folsom）說：「不幸地，這某種程度上是一場完美風暴。」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1101231