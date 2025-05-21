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亞股普遍收高 傳以色列將攻擊伊朗核設施油價聞訊漲

2025/5/21 18:43
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（中央社香港21日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）披露，以色列可能正在準備攻擊伊朗核設施後，國際油價聞訊上揚，亞洲股市則似乎未受此消息太大影響，今天漲多跌少。

法新社報導，避險需求推升國際金價勁揚近2%，但亞股似乎未受CNN報導影響，大致延續前一天的漲勢。

儘管如此，美國和中國暫時調降互徵的鉅額關稅，緩和雙方貿易緊張關係才1週多，北京當局就因為美國限制晶片出口措施指責華府「霸凌」，投資人正密切關注中美關係發展。

CNN引述美國多名官員表示，政府接獲情報顯示以色列準備攻擊伊朗核設施。外界憂心在以色列攻擊加薩，區域情勢緊繃的情況下，急遽升高的局勢恐使得中東陷入戰爭。紐約和倫敦油價雙雙上揚。

紐約西德州中級原油最新報上漲1.2%，每桶63.76美元。

倫敦北海布倫特原油上漲1.1%，每桶報66.10美元。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）警告，德黑蘭與華府的核談判不太可能獲致任何成果。美伊雙方在阿曼斡旋下，自4月12日以來已舉行4輪核談判。

西太平洋銀行（Westpac Banking Corp.）策略師瑞尼（Robert Rennie）指出：「這是目前為止最清楚的跡象，顯示美伊核談判風險高，以及伊朗若堅持維持商業核能力，以色列最後可能會採取的手段。」

「只要當前的談判沒有任何進展，油價將維持風險溢價。」

隨著關稅緊張轉趨相對平靜，市場對經濟前景的疑慮減緩，國際油價本月初以來累計漲幅約15%。

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亞股今天則在市場對貿易談判寄予希望的心理帶動下，普遍收高。

香港、上海、雪梨、首爾、威靈頓、台北、馬尼拉股市都收漲，東京則收跌，新加坡股市收平盤。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1140521

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