藥頭疑毒品糾紛遭殺害棄屍山區 高市警逮4嫌

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（中央社記者張已亷高雄21日電）林姓藥頭日前失聯，家屬報案。經高雄警方鎖定犯嫌，今天拘獲涉案黃姓主嫌等4人，並在屏東山區尋獲林男遺體；警方初步研判，林男疑因毒品糾紛遭殺害，全案依殺人罪嫌偵辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿指出，43歲林男7日自住家外出後失聯，其家屬稱林男在當天凌晨5時許，搭乘朋友駕駛車輛外出後就沒有返家，因擔心林男生命安全，14日到派出所報案求助。

警方表示，獲報後調閱監視器影像追查，發現林男7日搭乘他人駕駛車輛到楠梓、橋頭區等地汽車旅館，其住宿期間有多部車輛進出頻繁及會客，警方後續以車追人，20日查找到1部停放在鳳山區停車場汽車，經鑑識小組採集跡證，發現車內有血跡反應。

警方指出，案經調閱監視影像及鑑識中心採證車輛及相關處所後，鎖定43歲黃姓女子等人涉有重嫌，並掌握其行蹤。

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警方今天零時許在鳳山、大社區等地，拘獲黃女、36歲潘姓男子、27歲陳姓男子及36歲吳姓男子等4人到案，並於下午4時許在屏東縣枋山鄉深山內尋獲林男遺體。

據了解，林男與黃女皆為藥頭，2人之間疑有毒品交易糾紛。警方表示，經初步了解，林男10日就已身亡，並曾遭他人囚禁、毆打並受有刀傷，全案將依殺人等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。檢方表示，預計明天進行相驗。（編輯：吳素柔）1140521