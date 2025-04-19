高市警溯源販毒案 逮上游查獲300多包毒品

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（中央社記者張已亷高雄19日電）高雄警察局新興分局日前破獲一起販毒案，經專案查緝人員分析溯源，鎖定黃姓男子涉案並在其住處查獲第二、三級毒品超過300包，市價約新台幣23萬元，全案依毒品罪嫌移送法辦。

高雄市政府警察局新興分局偵查隊長黃國書今天接受媒體聯訪指出，3月中旬破獲一起販賣依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）毒品案件，並查獲2名毒販，經專案查緝人員向上溯源偵辦，多日分析2人毒品來源，鎖定居住在鳳山區的24歲黃姓男子涉案。

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黃國書表示，經專案查緝人員報請高雄地檢署指揮偵辦，17日持拘票及搜索票前往黃男住處查緝，並查獲第二、三級毒品咖啡包300包、三級毒品48包、三級毒品哈密瓜錠50顆、贓款8萬元，初步估計查獲毒品市價約23萬元，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

黃國書指出，會持續擴大溯源查緝，全力遏止毒品擴散，若民眾發現可疑製毒或販毒行為應立即通報，攜手打造安全無毒生活環境。（編輯：林恕暉）1140419