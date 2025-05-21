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中國與東協完成自貿區3.0版談判 推動2025年底簽署

2025/5/21 16:12
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（中央社台北21日電）中國商務部今天透過官網表示，中國與東協經貿部長共同宣布，全面完成「中國—東盟（東協）自貿區3.0版談判」。雙方將積極推進各自國內的簽署批准程序，推動今年底前正式簽署「中國—東盟自貿區3.0版升級議定書」。

根據中國商務部官網今天發布訊息，在「中國—東盟經貿部長特別會議」以線上方式舉行後，雙方經貿部長共同宣布全面完成言這項談判。

中國商務部表示，中國─東協自貿區3.0版談判自2022年11月啟動，歷經近2年及9輪正式談判，在2024年10月實質性結束。在各國經貿部長全力協調和共同推動下，雙方全面完成談判，向簽署「升級議定書」的目標又邁出關鍵一步。

該部指出，中國與東協互為最大貿易夥伴和重要投資夥伴，均是經濟全球化和多邊主義的堅定支持者。中國─東協自貿區3.0版建設作為雙方經貿合作的優先事項，是雙方「共同維護和深化自由貿易的標誌性成果」。

中國商務部提到，在全球經貿面臨重大挑戰的形勢下，雙方全面完成談判，「順應了世界發展大勢，彰顯了自由貿易與開放合作的強大生命力」，將為區域和全球貿易注入更大確定性，為各國堅持開放包容、合作共贏發揮引領示範作用。

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該部說，中國─東協自貿區3.0版將打造「包容、現代、全面、互利」的自貿協定，包含數位經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、標準技術法規與合格評定程序、海關程序與貿易便利化、衛生與植物衛生措施、競爭和消費者保護、中小微企業、經濟技術合作等9個新增章節。

中國商務部表示，中國─東協自貿區3.0版將有力促進「中國—東盟命運共同體」建設，共同擴大相互開放，全面擴展新興領域和「新質生產力」合作，將為推動構建中國—東協超大市場提供重要制度性保障，為推動「中國—東盟命運共同體」建設，促進雙方共同繁榮與發展提供持久動力。（編輯：邱國強/張淑伶）1140521

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