加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德1/300
首頁 / 政治

賴清德勉勵青年幕僚培養專業 為社會國家所用

2025/5/21 21:02（5/21 21:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨21日舉辦「美德青年育才計畫成果交流茶會」，邀請獲獎助的青年幕僚向民進黨主席賴清德分享進修經驗與研究成果。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 114年5月21日
民進黨21日舉辦「美德青年育才計畫成果交流茶會」，邀請獲獎助的青年幕僚向民進黨主席賴清德分享進修經驗與研究成果。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 114年5月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北21日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天與獲得「2024年美德青年育才計畫」獎助的青年幕僚茶敘，他勉勵在場青年幕僚進修研究擁有專業技能，為社會與國家所用，讓民進黨持續用人唯才，讓民主能夠在台灣持續深耕，持續爭取台灣人民支持。

民進黨晚間發布新聞稿表示，今天舉辦「美德青年育才計畫成果交流茶會」，邀請民進黨近30位獲得「2024年美德青年育才計畫」獎助的青年幕僚參與，向賴清德、秘書長林右昌、副秘書長翁世豪等黨務主管分享過去一年的進修經驗與研究成果。

賴清德表示，2024總統大選後，他與副總統蕭美琴捐出選舉補助款，共同推行「美德青年育才計畫」的獎助，就是為了支持黨內青年幕僚進修，因為青年幕僚不只是民進黨的未來，也是台灣的未來。

賴清德提到，民進黨不只在黨內提出「美德青年育才計畫」獎助，政府更透過教育部推出「青年百億海外圓夢計畫」，第一梯次將在今年送出660多位年輕人前往40幾個國家、160多個城市圓夢，讓年輕人的夢想得以實現和能勇敢追夢。

賴清德勉勵在場的青年幕僚，在進修與研究後，讓自身不只保有理想與勇氣，更能擁有專業技能，為社會與國家所用，讓民進黨持續用人唯才，讓民主能夠在台灣持續深耕，持續爭取台灣人民的支持。

google news透過 Google News追蹤中央社

民進黨表示，「2024美德青年育才計畫」共有28位獲獎者，除了短期國內外專業進修，更有青年幕僚投入碩博士的學術研究。

民進黨說，這次計畫有部分獲獎者進行國內外的語言進修，碩博士的學術研究領域更涵括淨零轉型、人工智慧、地方治理、文化藝術、國防外交等面向，期待青年幕僚未來能將所學貢獻於公共事務。（編輯：張均懋）1140521

賴清德
總統府預算全數解凍 何志偉：感謝與團結的開始民進黨：賴清德從未與罷免領銜人開會 相關評論不實
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
民進黨：賴清德從未與罷免領銜人開會 相關評論不實
21
更多編輯台推薦新聞：