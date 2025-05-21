賴清德勉勵青年幕僚培養專業 為社會國家所用

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（中央社記者葉素萍台北21日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天與獲得「2024年美德青年育才計畫」獎助的青年幕僚茶敘，他勉勵在場青年幕僚進修研究擁有專業技能，為社會與國家所用，讓民進黨持續用人唯才，讓民主能夠在台灣持續深耕，持續爭取台灣人民支持。

民進黨晚間發布新聞稿表示，今天舉辦「美德青年育才計畫成果交流茶會」，邀請民進黨近30位獲得「2024年美德青年育才計畫」獎助的青年幕僚參與，向賴清德、秘書長林右昌、副秘書長翁世豪等黨務主管分享過去一年的進修經驗與研究成果。

賴清德表示，2024總統大選後，他與副總統蕭美琴捐出選舉補助款，共同推行「美德青年育才計畫」的獎助，就是為了支持黨內青年幕僚進修，因為青年幕僚不只是民進黨的未來，也是台灣的未來。

賴清德提到，民進黨不只在黨內提出「美德青年育才計畫」獎助，政府更透過教育部推出「青年百億海外圓夢計畫」，第一梯次將在今年送出660多位年輕人前往40幾個國家、160多個城市圓夢，讓年輕人的夢想得以實現和能勇敢追夢。

賴清德勉勵在場的青年幕僚，在進修與研究後，讓自身不只保有理想與勇氣，更能擁有專業技能，為社會與國家所用，讓民進黨持續用人唯才，讓民主能夠在台灣持續深耕，持續爭取台灣人民的支持。

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民進黨表示，「2024美德青年育才計畫」共有28位獲獎者，除了短期國內外專業進修，更有青年幕僚投入碩博士的學術研究。

民進黨說，這次計畫有部分獲獎者進行國內外的語言進修，碩博士的學術研究領域更涵括淨零轉型、人工智慧、地方治理、文化藝術、國防外交等面向，期待青年幕僚未來能將所學貢獻於公共事務。（編輯：張均懋）1140521