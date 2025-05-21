高雄補助款遭刪減 綠營指藍白惡搞、藍營批情勒

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）行政院刪減地方政府一般性補助款，其中高雄市遭刪減逾51億元，高雄綠營批評立院藍白聯手刪減總預算，惡搞高雄；藍營則指政院不瘦身卻砍地方補助，民進黨利用人民福祉在情勒。

高雄市議會民進黨團今天發布新聞稿指出，藍白聯手刪除中央總預算新台幣636億元，行政院為配合法定預算程序，被迫全面刪減地方政府的一般性補助款，高雄市原本核定190億元，遭刪減近52億元，削幅達27.32%。

對此，高雄市議會民進黨團表達最嚴厲譴責，批評藍白兩黨濫用國會多數，不只懲罰中央，更將高雄市民拖下水，讓地方治理與民生基礎無端受害。民進黨高雄市黨部也以新聞稿表示，一般性補助款遭刪減，將嚴重衝擊市政運作與市民生活。

民進黨高雄市立委賴瑞隆說，藍白國會以多數暴力亂刪總預算，懲罰全台人民，不但使高雄損失逾51億元預算，財劃法修正案也使高雄減少229億元，痛批藍白惡搞高雄，高雄人絕不接受，一定要爭取回原有的預算。

針對此議題，高雄市議會國民黨團也發布新聞稿指出，行政院以立法院要求刪除浮編總預算為由，刪減地方政府「一般性補助款」，作為政治攻防手段，這是利用人民福祉作為情勒手段，將法定補助款淪為政治報復工具，藉預算壓力打壓地方發展。

高雄市議會國民黨團表示，中央政府年度總預算史上最高，執政黨卻只會甩鍋、動用網軍造謠給在野黨，甚至透過刪除要撥給地方的預算來報復，這樣的執政黨應該被人民唾棄、執政者應該下台。

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國民黨立委柯志恩辦公室表示，立法院決議通刪，是要政府調整刪除不必要的支出，金額只佔總預算3%，行政院堅持不瘦自己的身，卻砍地方補助，懲罰人民。

柯志恩辦公室指出，行政院偷襲地方政府，大砍應該要給民眾的社福、教育等一般性補助，而高雄市部分綠營民意代表，竟然不譴責行政院蠻橫作為，反而要在野黨道歉說明，「難道民進黨政府的意識型態，比人民福利更重要嗎？」（編輯：吳素柔）1140521