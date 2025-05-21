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寧德時代在港股續漲 分析師質疑其流通量偏低

2025/5/21 16:48
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（中央社記者張謙香港21日電）中國電動車電池龍頭大廠寧德時代昨天在香港交易所掛牌上市首日，股價飆漲16.42%，該股股價今天持續上漲，收盤仍上揚10.18%，以港幣337.4元作收。但有分析人士質疑，寧德時代在H股的流通量過低，可能導致股價出現較大波動。

港媒報導，在頭兩個交易日接連大漲下，寧德時代的市值上升至港幣1.5314兆元（約新台幣5.9兆元）。

另據報導，有分析人士指出，寧德時代在港上市發行的H股數量為1.55915億股，僅占公司總股本的3.42%，其中約一半有閉鎖期，期限是今年11月19日，實際自由流通股數為7846萬股。

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此外，寧德時代持股比重最高的25名H股股東，總計持有69.65%股份。

分析人士質疑，寧德時代H股流通量過低，可能導致股價出現較大波動。不過，也有分析師表示，該公司股價持續飆升，相信是投資者看好其前景。（編輯：邱國強）1040521

#寧德時代
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